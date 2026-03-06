Italiani in campo venerdì 6 marzo: Sinner, Musetti, Paolini, Cobolli e Berrettini. Quando e dove vederli

Gli italiani impegnati nella terza giornata del Masters 1000 di Indian Wells saranno cinque, così suddivisi. Quattro nel main-draw ATP guidati da Jannik Sinner e la sola Jasmine Paolini a difendere i colori azzurri lato WTA.

Sinner per ripartire e dimenticare Doha da Indian Wells

Jannik Sinner è pronto al ritorno in campo ad Indian Wells dopo il KO con Mensik a Doha. Il suo avversario di secondo turno è Dalibor Svrcina, qualificato ceco che in questo torneo ha già battuto Krueger, Kopriva e Duckworth. Si è detto tutto e l’esatto contrario su Jannik, adesso fortunatamente torna a parlare il campo. In caso di vittoria per Sinner ci sarà il vincente di Etcheverry-Shapovalov. Campo Centrale e apertura delle sessione serale per Jan: in campo perciò non prima delle 18 locali, le 3 di notte in Italia.

Paolini per ritrovarsi

La toscana sarà di scena nel terzo incontro dello Stadium 4 opposta all’austriaca di passaporto, Anastasia Potapova. La n°7 al mondo ha finora vissuto una prima di parte di 2026 abbastanza sottotono. Dopo la fine subitanea del rapporto con Danilo Pizzorno, Federico Gaio assume un ruolo ancora più cruciale nello staff di Jasmine: vedremo come tali cambiamenti influiranno sulle prestazioni dell’azzurra. Paolini scenderà in campo all’incirca verso le 23 italiane, comunque sicuramente con inizio previsto in seconda serata. Due i precedenti tra Jas e Anastasia: la prima volta si sono incontrate proprio ad Indian Wells due anni fa, vinse Potapova 7-5 0-6 6-3. Si sono poi riaffrontate nella stessa stagione, con l’azzurra abile a prendersi la rivincita in due set a Cincinnati.

Gli altri italiani ad Indian Wells, non solo Sinner

Cronologicamente, i primi a scendere in campo saranno Berrettini e Cobolli: entrambi impegnati in apertura di programma alle 11 locali, ovvero le 20 in Italia. Rispettivamente sullo Stadium 1 e sullo Stadium 6. Matteo, dopo l’epico successo su Mannarino – vinto quando ormai era sfinito e in preda ai crampi – è pronto all’ottavo duello con Sascha Zverev. Il tedesco conduce 4-3, ma Berretto ha vinto gli ultimi due scontri a Wimbledon 2023 e lo scorso anno a Montecarlo. Dopo le prime due sfide della loro rivalità consumatesi nella Capitale, Zverev ha vinto i successivi tre scontri: la semifinale di Shanghai 2019, in rimonta la finale del Masters 1000 di Madrid e la dolorosa – per Matteo con gli addominali a fare crack – affermazione per ritiro alle Finals 2021.

Parallelamente a Berrettini, come detto, sarà in campo un altro romano. Flavio Cobolli è reduce dallo splendido trionfo di Acapulco – il secondo ATP 500 vinto in carriera dopo Amburgo nel 2025 – ed esordirà contrapposto a Miomir Kecmanovic: affrontato e battuto recentissimamente nella semifinale messicana. Il serbo è un tennista che su questi campi si è sempre esaltato, arrivando a disputare anche i quarti di finale. Ma lo stato di forma di Flavio e la conseguente consapevolezza per i risultati ottenuti lo vedono assolutamente favorito seppur il match non sia privo di rischi. Tuttavia, i giorni che hanno separato i due tornei sono stati propedeutici affinché il neo Top 15 potesse smaltire le scorie accumulate e ripresentarsi nuovamente carico e pronto ad un’altra bella avventura.

Sarà invece lo Stadium 3 il teatro di gioco che ospiterà il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, a poco meno di due mesi dal ritiro con Djokovic nei quarti di Melbourne dopo aver dominato Novak per due set uno strappo muscolare lo costrinse ad arrendersi anzitempo. Lollo è testa di serie n°5 e scenderà in campo subito dopo l’incontro tra Walton e Tien, come secondo match di giornata: per cui piò o meno attorno alle 22 italiane. Il suo avversario sarà Marton Fucsovics. L’ungherese, con cui non ci sono precedenti, ha esordito battendo O’Connell.

Il BNP Paribas Open di Indian Wells è visibile su Sky Sport e in streaming su Now TV.