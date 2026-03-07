ATP Indian Wells: fatica Mensik, incredibile Davidovich. Vince facile Paul su Bergs

Day 3 al BNP Paribas Open 2026, in campo la metà bassa dell’ATP di Indian Wells. Con l’esordio di una parte delle teste di serie: quelle capeggiate da Sinner. Vediamo cosa ci hanno raccontato gli ultimi match di giornata.

[12] J. Mensik b. M. Giron 7-5 7-6(4)

In chiusura di giornata, l’ultimissimo match a concludersi a livello ATP ad Indian Wells, vede protagonista Jakub Mensik sullo Stadium 4. Il campione di Miami 2025 ha estromesso dal torneo il californiano Marcos Giron, dopo una sfida combattutissima e risoltasi su pochissimi punti. L’esperto tennista di casa conferma ancora una volta di riuscire ad esaltarsi quando gioca davanti al pubblico amico, esprimendo ogni volta un livello superiore ai sui standard consueti. Nella prima frazione, dopo aver mancato tre break point in due distinti game di risposta, il ceco ha sprecato ancora. Al servizio per conquistare il set sul 5-4, si è fatto contro-breakkare.

Per sua fortuna è stato abile ad evitare di ingarbugliarsi ulteriormente con il tie-break. Gioco decisivo che è divenuto realtà nel secondo set. Lì è stato Marcos il giocatore più pericoloso nell’andamento regolare del parziale non convertendo tre palle break sul 3-3. Arrivati al tie-break, Mensik ha messo le cose in chiaro portandosi rapidamente 5-1. 12 ace con il 76% di trasformazione sulla prima per Jakub. Che non avrà brillato, ma ha vinto una partita tosta contro un avversario in forma e galvanizzato. Il suo prossimo avversario sarà Davidovich Fokina.

[18] A. Davidovich Fokina b. [WC] Z. Svajda 7-6(0) 6-2

Il quinto ed ultimo match sullo Stadium 6, inaugurato dal primo successo all’ATP di Indian Wells di Cobolli su Kecmanovic. Alejandro Davidovich Fokina ha arginato faticando più del previsto la wild card di casa Zachary Svajda, conquistando così i sedicesimi col punteggio di 7-6(0) 6-2 in esattamente un’ora e venti di partita. Ha dell’incredibile quanto accaduto nel set d’apertura. Il classe 2002 statunitense è partito a razzo, approcciando al match in maniera splendida e complice le incertezze spagnole si è involato, nel dominio più totale, sul 5-0. Qui però qualcosa si è inceppata, parallelamente Alejandro ha ritrovato la sua abituale qualità media dei colpi e il match si è completamente rovesciato.

Dal sesto gioco, il ventiseienne andaluso ha vinto 13 dei successivi 15 giochi della sfida. Non c’è stato più confronto, con il punto esclamativo giunto grazie al tie-break portato a casa da Davidovich senza perdere punti. Anche se è giusto sottolineare, a rincarare la dose di negatività piovuta addosso a Zachary, che il primo ad avere palle break nel secondo set è stato l’americano. Tuttavia fallendo la tripla occasione nel quinto game, di cui due consecutive, si è scavato da solo la fossa. 18 ace complessivi, doppia cifra per il californiano. Una delle chiavi principali del match è stata la resa sulla prima, 80% iberico a fronte di poco più del 60% avversario. Tant’è che Fokina ha potuto comandare maggiormente le operazioni – dopo il fuoco di paglia iniziale del rivale – mettendo a segno più vincenti oltre che meno non forzati.

[23] T. Paul b. Z. Bergs 6-1 6-2

Senza storia il duello tra Tommy Paul e Zizou Bergs, di gran lunga l’incontro meno combattuto ad Indian Wells a livello ATP nella sessione serale. Un confronto a senso unico, con lo statunitense che ha concesso appena tre giochi al belga. Pesano i 5 doppi falli commessi dal n°47 ATP, così come i 24 unforced. Molto più stabile e solida la prestazione di Tommy, che conferma l’ottimo momento dopo la finale a Delray Beach. Ciononostante è riuscito comunque a mettere a segno quattro vincenti in più (12 contro 8) a fronte di appena 14 errori. Abbondantemente oltre il 70% di conversione al servizio, quasi vicino all’ottanta sia con la prima che con la seconda, per la testa di serie n°23. Paga invece Zizou lo scarno 39% di difesa della seconda palla. Paul adesso attende il vincente di Khachanov-Fonseca.