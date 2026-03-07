ATP Indian Wells, Zverev: “I campi dovrebbero essere sempre più rapidi”

Alexander Zverev ha battuto per la quinta volta in carriera su otto confronti diretti Matteo Berrettini. Con l’azzurro che non è riuscito a recuperare a pieno dopo lo sforzo profuso per superare Mannarino all’esordio. Come ha anche dichiarato il romano, in esclusiva a Ubitennis, Sasha ha giocato una partita di altissimo livello senza sbavature. Il tedesco non ha mai brillato del tutto a Tennis Paradise, mai oltre i quarti (raggiunti nel 2021 e nel 2024), esprimendosi sempre meglio a Miami. Vediamo se quest’anno riuscirà a fare meglio, nel frattempo vi proponiamo le dichiarazioni di Zverev nel post gara dove ha anche scherzato su una carriera “tennistica” dopo il ritiro.

D. Come hai trovato le condizioni in campo? Si è parlato di condizioni di gioco più rapide rispetto al passato? Quale è la tua posizione in merito?

Alexander Zverev: “Generalmente sono sempre dell’idea che i campi debbano essere più veloci (sorridendo). Ma questa chiaramente è solo la mia opinione personale. Indian Wells è sempre stato storicamente piuttosto lento, in termini di condizione proposti. Credo che la vera differenza sia dettata dal cambio palline. Gli ultimi giorni poi sono stati molto ventosi, quindi è onestamente difficile prendere confidenza con i campi o le palle. Ma se confrontiamo la situazione di gioco rispetto all’anno scorso è probabilmente più rapida. Ogni edizione diciamo che fa storia a sé, l’anno scorso avvertii le condizioni più lente da quando gioco qui“.

D. Raducanu di recente ha parlato della possibilità di giocare senza un allenatore o di comunque di non avere sempre un coach a fiano in ogni torneo. Ti sembra un’idea completamente folle? Ovviamente per te è diverso, visto che con te ci sono tuo padre e tuo fratello, ma riesci a immaginare come sarebbe fare tutto da solo?

Alexander Zverev: “Penso che Emma sia un caso molto speciale. La amo tennisticamente e umanamente, ma penso che il suo rapporto con il coaching sia estremamente differente dal mio. Sono con lo stesso coach da 28 anni, perciò è un argomento talmente personale e specifico che ognuno lo percepisce in maniera diversa. Alla fine anche Emma ha un allenatore, Mark Petchey, che la sta seguendo in questo torneo. Ovviamente dipende da lei, è una aspetto così individuale che non c’è una risposta giusta“.

D. Pensi che saresti un buon allenatore?

Alexander Zverev: “Sarei eccellente (sorridendo)”.

D. A proposito sempre di questo tema, pensi che si potrà mai vedere un tennista uomo di alto livello restare al top senza avere un allenatore per un periodo prolungato, come fece Federer una volta a metà anni 2000 quando per un periodo ha fatto molte cose da solo.

Alexander Zverev: “In realtà ha sempre avuto Severin [Luthi, ndr] al suo fianco. Ha sempre avuto Severin o Ljubicic. Non credo che Roger abbia mai fatto molto da solo, perché ha sempre avuto una ventina di persone intorno a sé. Anche in quella fase che tu hai citato, non aveva magari un super allenatore come Edberg o Ljubicic come si sarebbe visto più avanti nella sua carriera, ma aveva comunque professionisti che lo aiutavano. Sono abbastanza sicuro che non fosse lui a chiamare per prenotare il campo di allenamento alle 10:00 del mattino dopo, o che fosse lui in persona a procurarsi i tubi delle palline. Ci sono sempre state persone che lo hanno affiancato“.