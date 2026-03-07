WTA Indian Wells, Gauff: “Le atlete possono esprimersi in tanti modi diversi”

All-around Coco. Avere dei top player in sala stanza è l’occasione per spaziare su più fronti, con l’esito del match a scivolare, talvolta, in secondo piano. La sostanza è che Gauff supera, con qualche brivido, il primo turno di Indian Wells contro Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-3 7-6(5) con l’uzbeka a servire tre volte per allungare il match e subire altrettante rimonte. L’americana esce indenne dall’esordio in uno dei tanti big tournements di casa, nella fattispecie il 1000 californiano. Proprio l’aspetto ambientale è stato uno dei temi toccati, ammettendo quanto il supporto del pubblico possa essere d’ausilio nei momenti di difficoltà.

Il 59° tie break portato a casa in carriera è la testimonianza, ancora una volta, della precocità di una giocatrice classe 2004 che si affida in toto al proprio team negando la possibilità di gestirsi in proprio, come avanzato da atleti come Emma Raducanu. Proprio per quanto concerne le tenniste, invece, Gauff ripudia qualsivoglia polemica circa la loro sessualizzazione o meno, andando a scindere il rendimento che si possa avere sul campo da quello che siano sfere correlate come quelle dell’abbigliamento.

D. Quanto è difficile giocare al meglio quando il vento soffia così forte e poi cambia direzione? Ci sono dei rimedi ?

COCO GAUFF: “Sì, penso che sia più difficile quando il campo è più lento e c’è vento, perché mi sembra di avere più tempo per pensare e finisco per riflettere troppo su tutto. Mi sentivo molto a mio agio quando erano in gioco le palline nuove, ma quando il campo ha rallentato, è stato tutto diverso, il che di solito per me è il contrario. Ma abituandomi alle condizioni qui, lei è una che colpisce la palla molto bassa, quindi penso che se non si calcola bene il tempo, è facile commettere un errore non forzato contro di lei”

D. Emma Raducanu parlava della possibilità di avere periodi in cui non avrebbe avuto un allenatore o non avrebbe avuto, diciamo, un allenatore principale. Mi chiedo solo se sia qualcosa che hai mai preso in considerazione o come sarebbe, una sorta di auto-allenamento?

COCO GAUFF: “Non credo che funzionerebbe bene (sorride). Ci sono tornei in cui forse non ascolto molto il mio allenatore, quindi forse è un po’ come allenarsi da sola. No, penso che, per me personalmente, sia sempre bene avere una guida. Mi sembra che la squadra che ho ora non esagerino. Mi lasciano riflettere da sola. Oggi, per esempio, non ho chiesto nemmeno una volta consiglio al mio team. Di solito preferisco così. Ma, sai, non lo so, penso che sia bello avere un allenatore con te, ma ogni giocatore è diverso. So che alcuni giocatori riescono a giocare bene senza, mentre altri preferiscono avere qualcuno come un compagno di allenamento/allenatore. Ma con tutti i cambiamenti che sto apportando al mio gioco, penso che senza un allenatore mi sentirei piuttosto persa.“

D. Una domanda su come sfruttare il pubblico a proprio vantaggio. Quando giochi qui negli Stati Uniti, in luoghi come Indian Wells, Miami, US Open, ti senti rassicurata dal fatto di poter contare sul pubblico e, se hai bisogno di un piccolo incoraggiamento, puoi rivolgerti a loro e coinvolgerli? Ne ho parlato prima con Frances, che mi ha detto che a volte lo fa, ma con cautela. Qual è la tua filosofia al riguardo?

COCO GAUFF: “Sì, non lo uso in modo strategico. Penso che solo se faccio un ottimo colpo allora alzo la mano e dico loro di fare più rumore. Non è qualcosa a cui penso strategicamente, ma credo sicuramente che il pubblico sia d’aiuto. Più che altro, non credo che influenzi l’avversario. Penso che sia più che altro un incoraggiamento per te. A volte sentire qualche applauso in più può fermare i pensieri negativi su te stesso. Credo sicuramente che avere il pubblico di casa possa cambiare il modo in cui affronti la partita o il punto successivo, questo è certo.”

D. Le atlete hanno storicamente avuto molti problemi sociali legati all’espressione di genere, essendo considerate troppo mascoline, e se sono troppo femminili, è quasi umiliante. Ora che l’ATP sta organizzando questi arrivi degli atleti all’insegna della moda, mi chiedo se, secondo te, se la WTA facesse qualcosa di simile per le donne, ci sarebbe il rischio che venisse visto come frivolo, che sminuisse l’atletismo, o siamo in una buona posizione in cui è possibile essere pubblicamente entrambi davanti a un pubblico globale?

COCO GAUFF: “Sì, penso che non ci sia nulla che un atleta possa fare per sminuire le proprie capacità atletiche. Il modo in cui ci comportiamo in campo o quello che facciamo fuori dal campo non ha nulla a che vedere con le nostre prestazioni in campo. Non ho visto l’arrivo dell’ATP, quindi immagino che dovrò guardarlo per vedere quali abiti indossano i ragazzi. No, penso che sia una cosa fantastica. C’è stata una piccola iniziativa, l’ha fatta la WTA, era l’anno scorso o due anni fa, a Cincinnati, un paio di giocatrici hanno partecipato e ho pensato che fosse davvero fantastico. Mi è piaciuto farlo. So che con ogni partita potrebbe essere piuttosto difficile, ma penso che almeno per il giorno della conferenza stampa possa essere qualcosa che possiamo valorizzare un po’ di più e rendere più divertente. No, non credo che questo possa togliere nulla. Ci saranno sempre persone che diranno alle donne di concentrarsi sul campo, di non concentrarsi su se stesse, bla, bla, bla. Penso che la cosa bella dell’essere un’atleta donna sia che puoi esprimerti in tanti modi diversi. Sei una donna, in generale, in qualsiasi parte del mondo e penso che ci siano molti modi per esprimere se stessi. Sì, spero che potremo mostrarlo di più, perché ci sono molte ragazze nel circuito che si vestono bene fuori dal campo, ma non sempre abbiamo il tempo di mostrarlo.”