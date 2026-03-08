ATP Indian Wells, Darderi prende penalty point sul match point e racconta: “Nel secondo set ho vomitato”

Dopo la buona gira sudamericana, iniziata con la finale a Buenos Aires e culminata con il titolo a Santiago del Cile, Luciano Darderi arrivava a Indian Wells con l’obiettivo top 20. Un obiettivo che, se raggiunto, consentirebbe all’Italia di scrivere un’altra pagina di storia, visto che avremmo 4 giocatori tra i primi 20 del mondo per la prima volta. Nonostante l’eliminazione contro Hijikata, infatti, Darderi è attualmente n. 18 del live ranking: chiudere il torneo in top 20 (più per demeriti altrui che per meriti specifici suoi, strettamente a Indian Wells si intende) non è un’ipotesi così irrealistica.

“È stata una partita dura, lui ha giocato molto bene nel terzo set” – ha commentato l’azzurro, che ha perso nel modo peggiore possibile: subendo un penalty point sul match point. Sul 5-4 40-15 del terzo set, infatti, mentre Hijikata era in comando dello scambio, uno spettatore ha chiamato ‘out’ una volée dell’australiano ampiamente in campo. Darderi ha alzato il braccio per catturare l’attenzione dell’arbitro, dicendo qualcosa (presumibilmente in direzione del pubblico). Il giudice di sedia ha fermato il punto e ha chiamato hindrance, ma l’azzurro non aveva subito colto che si trattasse di un provvedimento nei suoi confronti. Nonostante le proteste e una lunga video review, il giudice di sedia ha confermato la sua decisione, costringendo Darderi a riporre le racchette nel borsone senza di fatto aver perso sul campo l’ultimo punto.

Polémica en Indian Wells😳



Luciano Darderi🇮🇹 tenía match point en contra y paró el punto reclamándol el comportamiento de un aficionado



📺El juez no encontró pruebas suficientes y le dio el punto a Rinky Hijikata🇦🇺 y el partido#TennisParadise

pic.twitter.com/bNGKFJlbzv — Iván Aguilar (@ivabianconero) March 8, 2026

Un finale amaro che però non cancella quanto di buono fatto da Darderi nelle ultime settimane. “Sono contento del mio livello, ora devo pensare al doppio con Cerundolo e poi andare a Miami per prepararmi al meglio. Sono state settimane difficili sulla terra, ma bisogna andare avanti“, ha detto l’italiano a fine match. Infine, Darderi ha anche ammesso di aver vomitato durante la partita: “Nel secondo set mi sono sentito un pochino male, sono andato in bagno e ho vomitato. Lui però ha giocato una grande partita, ha meritato la vittoria”, ha concluso l’azzurro.