ATP Indian Wells, Draper: “Lontano da dove vorrei essere, ma la direzione è giusta”

Dopo il successo in rimonta su Roberto Bautista Agut (3-6 6-3 6-2), Jack Draper si presenta ai microfoni della consueta conferenza stampa post-match con l’onestà di chi sa che la strada verso il top è ancora lunga. Il britannico – campione in carica sul cemento del torneo californiano – ha ammesso le difficoltà iniziali legate al vento di Indian Wells, sottolineando come la mancanza di ritmo gara pesi soprattutto nei momenti di massima pressione. Nonostante il ginocchio ancora fasciato, Jack ha rassicurato sulle proprie condizioni fisiche, spiegando quanto sia complesso gestire i cali di concentrazione contro i top player dopo otto mesi di stop. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal nativo di Sutton.

D. Congratulazioni, Jack. Condizioni difficili, come sei riuscito a rimontare in tre set?

JACK DRAPER: “Bautista è un avversario davvero ostico. Penso che le condizioni fossero difficili, c’era parecchio vento. Non sono riuscito a trovare il mio ritmo nel primo set, ma poi mi sono decisamente stabilizzato; ho avuto un po’ più di brio nel secondo e nel terzo e sono felice del modo in cui ne sono uscito, lottando duramente contro un avversario tosto”.

D. Nel terzo set ci sono state un paio di palle molto vicine alla riga. Potresti non essere stato d’accordo con la chiamata, e poi ci sono stati alcuni errori gratuiti, ma ti sei ritrovato e hai alzato di nuovo la concentrazione. Essendo rimasto fuori dal tour così a lungo, com’è ritrovare quegli automatismi per mantenere il focus in momenti critici come quelli?

JACK DRAPER: “Sì, è difficile. Penso che l’unica cosa che richieda un po’ di tempo sia la costanza nel gestire ciò che accade, specialmente sul campo. Ovviamente l’allenamento è diverso. Sento di essermi allenato bene per molto tempo. Chiaramente non ho potuto prepararmi esattamente come avrei voluto a causa del mio infortunio e, tornando nel tour, ho dovuto essere piuttosto cauto in quello che facevo. Poi è difficile, perché arrivando qui vieni gettato dritto in pasto ai lupi con top player come Bautista e tutti gli altri ragazzi. Quindi devi adattarti rapidamente al loro gioco e restare concentrato per tutta la durata dei match. Altrimenti, rischi di avere alti e bassi. Penso che più partite avrò come quella di oggi, in cui sono in grado di superare momenti difficili e giocare meglio grazie a quelli, più mi aiuterà. È semplicemente il processo che sto attraversando in questo momento”.

D. Ovviamente perdere dei set è un “rischio del mestiere” per un tennista. Con la mancanza di match che hai avuto, c’è stato un accenno di panico, pensando ‘Oh Dio, non sta andando bene’, all’inizio? E secondo punto, come sta il tuo ginocchio? Ho visto che è fasciato.

JACK DRAPER: “Sì, innanzitutto penso che più tempo passo in campo, meglio è. Sono rimasto fuori dal tour per otto mesi, quindi è stato difficile rientrare. Penso che mi aiuti giocare tre set, poter stare lì un po’ più a lungo, risolvere i problemi e trovarmi in quelle situazioni difficili mentalmente; perché salvare palle break e affrontare le avversità durante i match è qualcosa che non puoi replicare davvero in allenamento. Non ho sentito troppo panico. Sapevo solo che dovevo alzare il livello del mio gioco, altrimenti avrei perso, perché qui sono tutti top player e ne approfittano. Per quanto riguarda il ginocchio, sta bene. Ovviamente quando hai un infortunio per molto tempo e non puoi giocare al 100%, questo sport è molto fisico, richiede molto al corpo e quindi accumuli tanti altri piccoli acciacchi. Non è che resti fuori dal campo a riposare; devi riportarti al 100% e muoverti a pieno regime. Il tennis competitivo è così, usi tantissimo il corpo. Il mio ginocchio è a posto”.

D. Quanto è sembrato diverso rispetto al tuo primo torneo dal rientro? Ti sembra di fare quei passi necessari per sentirti più a tuo agio in campo?

JACK DRAPER: “Sì, decisamente. Il torneo precedente (Dubai Duty Free Tennis Championships, ndr.) è stato difficile perché i campi erano rapidi, incredibilmente veloci, quindi non si riuscivano a fare molti scambi, specialmente con i ragazzi contro cui ho giocato la scorsa settimana. Venire qui è stato meglio per allenarsi e, naturalmente, ci sono molti più scambi, specialmente con un giocatore come Bautista; è quasi difficile perché le palline sono così sgonfie e pesanti che è complicato fare dei vincenti. Penso che nel secondo e terzo set di oggi io abbia giocato più nel modo in cui voglio e di cui ho bisogno per avere successo nel corso dell’anno e del torneo. Sento che sto migliorando”.

D. Tornando dopo un lungo stop, cosa hai trovato più difficile: rimetterti fisicamente a posto o ritrovare il giusto mindset per essere di nuovo competitivo ai massimi livelli?

JACK DRAPER: “Non ho iniziato con la mentalità di “diventare” competitivo. Si tratta più di come gestire i match, cercando di non avere troppi alti e bassi e mantenere la concentrazione per tutta la partita. Ci sono state sicuramente alcune volte in cui il mio livello è calato un po’, e non puoi permettertelo, specialmente contro giocatori sempre più forti, perché approfittano di quei momenti. Penso che più partite giocherò, più la cosa si sistemerà. E poi fisicamente voglio passare molto tempo in campo. Voglio stare là fuori a competere sempre di più, ma ovviamente sono ancora fresco di rientro dall’infortunio e devo essere sensato, sapendo che ho una lunga carriera davanti a me. Sono ancora un po’ lontano da dove vorrei essere fisicamente, perché devo recuperare il tempo perduto sul campo di allenamento e in partita, ma sto andando nella direzione giusta. Settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, le cose migliorano”.