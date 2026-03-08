ATP Indian Wells, Fritz: “Shot Clock? Mai avuto problemi, ma con Fergus…”

Esordio con qualche grattacapo in più del previsto, per Taylor Fritz, giunto a un passo dal traguardo nel corso del secondo parziale, ma costretto a rifare tutto da capo per merito di uno spigoloso Jacob Fearnley, poi andato k.o nel set decisivo. Al terzo turno, sarà derby a stelle e strisce per il numero 7 del mondo, che sfiderà il connazionale Michelsen per un posto agli ottavi. Ecco cos’ha detto il campione di Indian Wells ’22 ai microfoni nella conferenza post-partita:

D. C’è stato un momento che ti ha reso nervoso dopo il tie-break del secondo set, ma come sei riuscito a recuperare e vincere?

Taylor Fritz: “Penso che in generale il modo in cui ho giocato nel secondo set sia stato perfetto. Mi sono messo in una posizione tale da poter vincere, servendo per chiudere il set. Non potevo chiedere di meglio. Anche allora ho avuto diversi break point che non sono riuscito a convertire. Sapevo che se mi fossi messo nella stessa situazione, se avessi giocato allo stesso modo, mi fossi dato la possibilità di fare break, avrei avuto l’occasione di fare break una, due, tre volte nel terzo set, e poi avrei semplicemente chiuso con il mio servizio, senza subire break nel servizio decisivo, e non è che mi sentissi perso. Dovevo solo rifare nel terzo set quello che avevo fatto nel secondo, ma essere un po’ più solido in alcuni momenti”.

D. Volevo chiederti, dato che “pressione” è una parola che viene usata molto nel tennis e nello sport in generale. In quale momento della tua carriera l’hai sentita di più?

Taylor Fritz: “Penso che tu sia sempre quello che sente maggiormente la pressione, e mi sorprenderebbe se gli altri rispondessero diversamente. Credo che tu senta maggiormente la pressione quando ti trovi in una situazione in cui sei destinato a vincere o sei in una posizione in cui puoi vincere e, insomma, non vuoi rovinare l’occasione, immagino. Se sei a un certo punto di un torneo, ottieni un vantaggio incredibile nel tabellone, o sei in una partita importante e sei in vantaggio, hai davvero buone possibilità di vincere la partita, penso che siano quelle situazioni in cui… perché in quelle situazioni, penso che quei pensieri del tipo “quanto sarebbe brutto perdere” a volte possano insinuarsi nella tua testa. Penso che quando gioco il mio miglior tennis, mi sento molto sicuro del mio gioco e ho fiducia in me stesso. Anche quando mi trovo in quelle situazioni in cui sarebbe terribile perdere, quei pensieri non mi passano mai per la mente, perché penso semplicemente che non sia possibile, mi sento così bene e sicuro di me che non c’è modo che io perda. Penso che molto dipenda dal momento e da come ti senti in quel momento, da quanto sei sicuro del tuo gioco”.

D. In una partita come quella di stasera, non c’è nessuna vocina che ti dice di andare nel panico nella tua testa? Non c’è nemmeno quella?

Taylor Fritz: “Il panico è maggiore quando sto per essere breakkato, quando servo per il match o quando sto perdendo quel tie-break. Penso che una volta superato quel momento, sia come ricominciare da capo, capisci, bisogna rilassarsi. Come ho detto, non mi sembrava di non avere le soluzioni in quel set. Ho sprecato diverse occasioni di break, non sono riuscito a fare break in diversi game e mi sono ritrovato comunque sul 5-4, a servire per il match, anche nel tie-break. Quindi sapevo che se avessi mantenuto lo stesso livello nel terzo set e fossi stato un po’ più preciso in alcuni punti importanti, allora avrei potuto gestire il terzo set. Sai, era un match diverso. Se avessi sentito di essere in difficoltà, di non avere una soluzione, allora sì, forse avrei iniziato a farmi prendere dal panico. Mi sentivo come se quello che avevo fatto nel secondo set potessi ripeterlo nel terzo e semplicemente chiuderlo quella volta”.

D. Posso chiederti qualcosa sullo “shot clock” e qual è la tua situazione con questo? Carlos sembra davvero frustrato. Condividi questa frustrazione?

Taylor Fritz: “Non mi crea particolari problemi. Penso che a volte potremmo essere un po’ più intelligenti nel gestirlo, ad esempio se qualcuno gioca un punto lungo e lo conclude a rete nell’angolo opposto, e stiamo giocando in un luogo umido dove è necessario asciugarsi le mani con un asciugamano tra un punto e l’altro, allora va bene, magari si possono concedere cinque secondi in più alla persona. Ed è qui che sorge il problema, perché il tempo inizia automaticamente dopo il punto. In passato ho avuto dei problemi quando erano gli arbitri a farlo partire, perché mi sembrava che alcuni arbitri lo facessero partire più velocemente di altri, quindi ho sempre avuto un problema con Fergus in particolare, che faceva partire il cronometro molto velocemente. E non mi è mai stato segnalato un time violation e nessuno ha mai ricevuto un time violation contro di me, ma poi ce ne sono stati probabilmente 10 in totale nelle mie partite quando lui era in campo, e poi ha iniziato a essere automatico, cioè quando il punto finisce, il tempo riparte. Non dipende davvero dall’arbitro. Come ho detto, penso che ci possa essere un po’ di margine di manovra in certe situazioni, come quando qualcuno finisce il punto dall’altra parte del campo a rete e deve andare a prendere l’asciugamano, a volte semplicemente non c’è abbastanza tempo”.