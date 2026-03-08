ATP Indian Wells, Medvedev: “A Dubai pensavo soltanto a come arrivare qui”

Pare che Daniil Medvedev abbia digerito in fretta la turbolenta settimana a Dubai. Nonostante un viaggio più lungo e complicato del previsto, il russo è riuscito a smaltire rapidamente il jet lag, debuttando in modo molto positivo contro il cileno Tabilo, sconfitto in due set. Durante la conferenza stampa post-match, l’ex numero uno del mondo ha spiegato ai giornalisti quanto accaduto negli Emirati Arabi, elencando gli spostamenti effettuati per raggiungere la California. Ecco cos’ha detto ai microfoni:

D. Puoi raccontarci qualcosa della difficile esperienza a Dubai e di come sei arrivato qui, e di come questo possa aver influito sulla tua preparazione per questa gara?

Daniil Medvedev: “Sì, di solito hai quattro, cinque giorni per prepararti qui, se giochi bene a Dubai, o anche ad Acapulco. Qui ho avuto tre giorni, il che non è male. Non è come se avessi avuto un solo giorno e dovessi giocare. Quindi tre giorni non sono male. È più o meno il limite, perché c’è una differenza di fuso orario di 12 ore con Dubai e il nostro viaggio è stato più difficile di un volo diretto da Dubai a Los Angeles. Ma onestamente oggi mi sentivo benissimo, quindi significa che il jet lag è passato e ho fatto un buon lavoro, ho dormito bene e non vedo l’ora di giocare le prossime partite al 100%, anche se oggi ero già pronto”.

D. Nel video che hai pubblicato quando è successo, sembravi molto calmo. Voglio dire, l’esperienza è stata un po’ strana? E ti ha fatto vedere sotto una nuova prospettiva la follia del mondo in cui viviamo?

Daniil Medvedev: “Sì. In realtà, mettiamola così, ho

alloggiato in uno degli hotel dove è successo qualcosa, quindi

siamo dovuti evacuare di notte con mia moglie. È come, come posso dire… penso che dipenda dal tipo di persona che sei e dalla situazione in cui ti trovi, quindi se fossi stato con i miei figli, probabilmente sarei stato più stressato dalla situazione. I bambini non erano lì. Erano a casa a Monaco. Quindi mi sono detto: ok, la cosa più importante ora è capire come raggiungere Indian Wells. Sarò sincero con te, se non fosse stato per il tennis, probabilmente sarei rimasto a Dubai, perché mi sentivo abbastanza al sicuro lì. Forse mi sbaglio, ma è così che mi sentivo lì. Ma per me era importante capire come arrivare a Indian Wells e come riportare mia moglie dai bambini a Monaco.

Siamo riusciti a farlo. E ancora una volta, quella era la cosa più importante, perché, ad esempio, domenica, il giorno dopo, eravamo al centro commerciale, ci stavamo divertendo a Dubai. Mi sembra che non fossimo troppo stressati dalla situazione in sé, ma più dal come spostarci da lì”.

D. Puoi spiegarci come sei riuscito a raggiungere Indian Wells da Dubai, per favore?

Daniil Medvedev: “Sì, non è stato facile decidere cosa fare, perché quella è stata la parte più difficile. A un certo punto abbiamo scambiato molti messaggi con Andrey e Karen, questo è certo. Così io e Andrey abbiamo deciso di andare in Oman, per cercare di trovare qualcosa lì. Non è stato facile trovare qualcosa, perché tutti cercavano di partire e non c’erano molti posti disponibili o aerei in partenza. Ma siamo riusciti a trovare un aereo. Così Karen si è unito a noi e il giorno dopo siamo riusciti a volare a Istanbul, e poi da Istanbul a Los Angeles. È stato solo più lungo e un po’ più stressante del solito in termini di logistica. Ho passato molto tempo al telefono, il che ti sfinisce molto, cercando di non stare al telefono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quando lo fai, è fisicamente stancante. Quindi, come ho detto, sono arrivato qui un po’ più stanco del solito, ma sono riuscito a gestirlo bene“.

D. Secondo te, chi è il giocatore che ritieni abbia

uno dei tennis QI più elevati?

Daniil Medvedev: “Penso che sia molto vago, se così posso dire, perché credo che il QI tennistico sia molto simile alla forza mentale, ma allo stesso tempo sono due cose completamente diverse. Quindi è molto difficile da dire. Ad esempio, Novak probabilmente ha un QI tennistico molto alto, ma è il più alto nella storia del tennis, o è mentalmente il più forte nella storia del tennis, o è entrambe le cose? È molto difficile da dire. Quindi, se mi chiedi di me, mi sembra di sì, conosco alcune cosesul tennis. In generale, mi piace pensare alle partite e a come usare i miei punti di forza contro i punti deboli dell’avversario, o anche se la mia forza è più forte della sua, e poi gioco sui suoi punti di forza, ma potrei essere più forte in questo. Quindi cose del genere. Allo stesso tempo, mi considero anche mentalmente forte, quindi penso che chi altro potrei mettere, diciamo tra i giovani, Learner, sicuramente. Sì, ho giocato contro di lui quattro volte e, in un certo senso, ogni partita è stata diversa, ma il modo in cui riesce a controllare il campo e a portare il punto a suo favore è davvero impressionante. Domani giocheremo in doppio, ma mi piace molto il suo gioco e spero che possa avere successo nella sua carriera”.