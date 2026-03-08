Indian Wells, il programma di domenica 8 marzo: Paolini in serata, Cobolli e Sinner nella notte

È stato reso noto il programma del day 5 del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, in cui saranno impegnati tre italiani in singolare. L’order of play dello Stadium 1 – il Centrale – si apre con Aryna Sabalenka, che alle 11:00 locali (le 19:00 italiane dato che si passerà all’ora legale), affronterà Jaqueline Cristian per un posto negli ottavi di finale. Non prima delle 13:00 statunitensi (le nostre 21:00), il derby statunitense tra Ben Shelton e Learner Tien, seguito dalla sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. Nella notte, invece, Coco Gauff se la vedrà con Alex Eala, prima di chiudere con il testa a testa tra Joao Fonseca e Tommy Paul.

Sullo Stadium 2 gli orari saranno i medesimi del Centrale. Si apre con Alexander Zverev, opposto a Brandon Nakashima, per proseguire con Camila Osorio–Naomi Osaka. Segue lo stuzzicante incontro tra Emma Raducanu ed Amanda Anisimova, che precederà la sfida tra il nostro Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, remake della finale di Acapulco. Il programma si chiude, non prima delle 4:00 di notte (ora italiana) con Victoria Mboko–Anna Kalinskaya.

Lo Stadium 3 sarà inaugurato da Sorana Cirstea e Linda Noskova, seguite a ruota – senza soluzione di continuità – dal match tra Jasmine Paolini e Ajla Tomljanovic, che si contenderanno un posto agli ottavi di finale. Sarà poi il turno di Marton Fucsovic opposto ad Arthur Fils e del derby canadese tra Felix Auger-Aliassime e Gabriel Diallo. Per l’Italia impegnato anche Luciano Darderi, in coppia con Francisco Cerundolo, contro i n° 4 di doppio Christian Harrison/Neal Skupski.