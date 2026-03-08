WTA Indian Wells: doppio bagel per Andreeva, vincono in tre set Pegula e Svitolina

Day 4 al BNP Paribas Open 2026. Per il tabellone femminile, in campo la metà bassa del draw. Passiamo in rassegna alcuni dei match di cartello della notte italiana, dove erano impegnate nel loro esordio alcune delle teste di serie più alte.

[8] M. Andreeva b. S. Sierra 6-0 6-0

Il terzo incontro di giornata andato in scena sullo Stadium 2 si commenta da solo: Mirra Andreeva rifila un sonoro doppio bagel a Solana Sierra, in appena 52 minuti di un confronto che per la russa è anche solo difficile considerare un allenamento agonistico. La campionessa uscente ha vinto tre dei quattro giochi decisi ai vantaggi e pur non lasciando per strada alcun game, ha affrontato e cancellato quattro palle break, tutte sul 4-0 del primo set. Per la testa di serie n°8 al terzo turno ci sarà Katerina Siniakova: la ceca ha finora sconfitto Sofia Kenin e Leylah Fernandez. Tra le due non ci sono precedenti.

[5] J. Pegula b. [WC] D. Vekic 4-6 6-2 6-3

Decisamente più combattuta la sfida che ha inaugurato la sessione serale sullo Stadium 1. Jessica Pegula supera in rimonta Donna Vekic, con lo score di 4-6 6-2 6-3 in un paio d’ore di gioco. La statunitense è scattata meglio dai blocchi, andando subito in vantaggio di un break ma ha immediatamente offerto il fianco per il rapido contro-break della croata. Perso il parziale d’apertura, sta di fatto che la trentaduenne di Buffalo ha gestito e controllato le operazioni con serafica tranquillità nei successivi due set che hanno vidimato il successo.

Chiaramente la classifica di n°103 WTA non rispecchia in alcun modo il reale valore dell’argento olimpico di Parigi 2024. La ventinovenne di Osijek è scesa pesantemente in classifica anche a causa di alcuni infortuni, ma è una giocatrice che è stata capace di issarsi tra le prime venti oltre a disputare una semi Slam quando perse da Paolini due anni fa a Wimbledon. 8 aces con il 70% di punti vinti sulla prima per Jessica, anche se il vero elemento che ha fatto saltare il banco è stata l’opposta conversione delle palle break che si traduce dunque in capacità di esprimere il meglio del proprio repertorio nei punti importanti. Pegula ne ha cancellate 5 delle 7 offerte, di conseguenza vuol dire che Vekic ha avuto una percentuale di concretizzazione inferiore al 30%.

[15] M. Keys b. [Q] D. Parry 6-4 6-3

Nessun problema invece per Madison Keys, lo scorno anno semifinalista, che nel quarto incontro sullo Stadium 3 si impone con ottima sicurezza e altrettanta autorità sulla monomane francese Diane Parry. Il punteggio finale recita 6-4 6-3 in 1h42‘. La vincitrice dell’Open d’Australia 2025 dopo aver chiuso il primo set al terzo set point, mancando i primi due in risposta, nel secondo si è fatta riacciuffare dopo aver centrato il break a freddo. Sul 2-2, la n°111 WTA ha perfino avuto la palla per andare in vantaggio. Tuttavia, non si è mai avuta la sensazione che Madison potesse essere veramente impensierita. Anche Keys straordinaria nei pressure point, 8 palle break frantumate su 9 concesse. Il prossimo ostacolo della trentunenne di Rock Island sarà Sonay Kartal, la britannica ha estromesso dal torneo contro pronostico la testa di serie n°20 Emma Navarro.

[9] E. Svitolina b. L. Siegemund 7-6(5) 4-6 6-3

L’ultimissimo match del programma, consumatosi sullo Stadium 2, ha regalato agli spettatori californiani un’intensa e piacevole sfida conclusasi quando erano già state superate le dure ore e mezza di lotta. Alla fine è stata Elina Svitolina a gioire, battendo Laura Siegemund per 7-6(5) 4-6 6-3: al terzo turno avrà contro la statunitense Krueger che ha sconfitto Samsonova. Il set più combattuto è stato naturalmente il primo, dove però l’ucraina ha sprecato più volte un notevole vantaggio: la signora Monfils si è trovata a condurre dapprima 3-0 e poi 4-1, ma ha vinto la frazionale solamente al tie-break facendosi puntualmente rintuzzare dalla mai doma tedesca. Laura è un’eccezionale lottatrice, non molla mai neppure nei casi più disperati: al fine di pareggiare i conti per la trentottenne è stato vitale cancellare la palla break offerta nel primo game del secondo set. Lo strappo cruciale per trascinare la contesa al terzo, la n°55 WTA l’ha ottenuto sul 5-4 dove ha dovuto attendere il quinto set point.

Nella frazione finale, la trentunenne di Odessa si è salvata ai vantaggi nel quarto game. Dopodiché si è sviluppata la fase conclusiva di match, costellata da svariati ribaltoni di inerzia: quattro break negli ultimi cinque giochi della partita hanno premiato Elina, che aveva vinto in rimonta l’unico precedente alle Olimpiadi di Tokyo. 4 aces e altrettanti doppi falli per Svitolina, bene con la prima e soprattutto abile nel rispedire al mittente 8 delle 11 palle break costruite dall’allieva di Antonio Zucca – coach italiano nonché marito di Laura.