WTA Indian Wells: Sabalenka come un treno, Noskova in rimonta. Favola Gibson

Si è conclusa la prima tranche di incontri femminili del day 5 al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, con tutte e tre le teste di serie impegnate che hanno rispettato i pronostici. Nessun patema per la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka, che ha concesso appena game in poco più di 1h a Jaqueline Cristian. Successo in tre set per Linda Noskova contro Sorana Cirstea. Prosegue, invece, la favola della qualificata Talia Gibson, che supera la 17^ testa di serie Clara Tauson.

[1] A. Sabalenka b. J. Cristian 6-4 6-1

Il match parte nel migliore dei modi per Aryna Sabalenka, che dopo un paio di game interlocutori e senza alcun sussulto, piazza il break contro Jaqueline Cristian, mostrandosi maggiormente aggressiva e trovando diversi vincenti. Il set prosegue filato fino al 5-3 quando, trovatasi a servire per chiudere la pratica, la n. 1 del mondo si fa strappare il servizio dalla romena, commettendo un fatale doppio fallo e soprattutto cominciando a sbagliare troppo rispetto a quello a cui aveva abituato fino a quel momento. Per sua fortuna l’avversaria non coglie la palla al balzo e, anzi, perde nuovamente il turno di battuta, infilata prima da un passante di ‘Saba’ e poi tirandosi la zappa sui piedi con un ‘double fault’.

Nel secondo parziale gli errori da una parte e dall’altra della rete prevalgono rispetto ai vincenti e ai colpi da stropicciarsi gli occhi, il che spiega le palle break che Aryna Sabalenka e Jaqueline Cristian sono costrette ad annullare nei rispettivi turno di battuta. Nonostante la romena esprima un buon livello di tennis, come le capita troppo di rado da quando è diventata professionista, questo non basta ad impensierire la n. 1 del ranking WTA, che sul 2-1 piazza l’allungo e nel game successivo annulla tre palle break all’avversaria, impedendole di rientrare. La nativa di Bucarest ci mette del suo a complicarsi la vita, tra doppi falli e poca incisività con la prima, ed è presto ad arrivare sul 5-1. Trovatasi a servire per il match ‘Saba’ chiude senza patemi in 1h 12′ e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove troverà una tra Camila Osorio e Naomi Osaka.

[Q] T. Gibson b. [17] C. Tauson 7-6(2) 4-6 6-3

Talia Gibson è senza dubbio una delle sorprese del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. Dopo aver battuto – nell’ordine – Ann li e Ekaterina Alexandrova, l’australiana ha mietuto un’altra vittima eccellente, che risponde al nome di Clara Tauson. La n. 17 del tabellone piazza il break in apertura e lo conferma anche al termine di un game fiume. Sul 3-1, poi, la partita viene sospesa momentaneamente per soccorrere una spettatrice sentitasi male, causa calore, sugli spalti dello Stadium 4. Nessuna delle due patisce lo stop, ma la danese – una volta trovasi a battere per chiudere il parziale – perde il servizio. Giunte al tie-break la qualificata aussie domina in lungo e in largo, portandosi in vantaggio.

La reazione di Clara Tauson arriva subito in avvio di secondo set, quando in due game fiume consecutivi in risposta mette alle corde Talia Gibson e la costringe ad annullare sei palle break. L’allungo, per quanto visto in campo, è però solo questione di tempo ed arriva – a zero – sul 5-4, quando la danese sfrutta il primo set point a disposizione per portare la contesa al terzo. A sorpresa la qualificata australiana ribalta un’altra volta l’andamento dell’incontro e opera il sorpasso sulla dirimpettaia sul 3-3, in un parziale tutt’altro che emozionante. Quel vantaggio se lo conserva fino alla fine, staccando il pass per gli ottavi di finale di Indian Wells. Lì se la vedrà con la vincente del march tra Ajla Tomljanovic e Jasmine Paolini.

[14] L. Noskova b. S. Cirstea 6-7 6-4 6-4

Si ferma al terzo turno il cammino al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells di Sorana Cirstea, che ha già annunciato la propria decisione di ritirarsi al termine della stagione. Il match tra la romena e Linda Noskova parte con un certo equilibrio, senza break per i primi 5 game. Sul 3-2 la n. 14 del seeding trova l’allungo, anche se la risposta dell’avversaria è praticamente immediata. Le migliori occasioni per riportarsi in vantaggio sono in ogni caso tutte a favore della giovane ceca. A risultare più cinica, a conti fatti, è però la veterana del circuito WTA, che dopo aver annullato un paio di set point nel proprio turno di servizio, al tie-break chiude i conti alla prima occasione a propria disposizione.

Nel secondo parziale c’è la reazione furente di Linda Noskova, che non concede praticamente nulla a Sorana Cirstea. I primi sei game filano via lisci, poi sul 3-3 arriva il break alla prima occasione utile e la romena si trova anche a dover annullare due set point nel successivo turno in battuta. Quando a trovarsi a servire è la n. 14 del mondo, però, non ci sono resistenze che tengano ed è così che ci si gioca tutto al terzo. Qui, dopo aver flirtato molto presto con l’allungo, la ceca punisce l’avversaria a zero sul 2-2 e conquista un vantaggio minimo, che si porta dietro fino alla fine del match, chiuso in 2h 23′. Agli ottavi attende una tra Coco Gauff ed Alexandra Eala.