ATP Indian Wells, Zverev: “Sinner e Alcaraz non vincono di più perché hanno più tattiche, ma …”

Alexander Zverev è uscito vincitore in 7-6(2) 5-7 6-4 da una dura battaglia contro Brandon Nakashima e ha staccato il pass per gli ottavi di finale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. Il tedesco ora attende uno tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, che si affronteranno nel remake della finale dell’Abierto Mexicano Telcel 2026 di Acapulco, per un posto nei quarti. Al termine del match di terzo turno è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più interessanti.

D: Una domanda su un termine che viene usato spesso, “QI tennistico”, che sicuramente conosci bene. Non esiste una definizione chiara di cosa significhi. Secondo te, quali sono uno o due dei componenti principali che determinano questo QI? E chi diresti che sia il giocatore o i giocatori con il QI tennistico più alto?

Alexander Zverev: “Ho diverse opinioni a riguardo. Penso che i giocatori che vincono di più siano quelli che hanno i colpi migliori. Quelli che vincono di più ora, soprattutto ora che il tennis è uno sport molto potente, penso che abbiano il miglior diritto, il miglior rovescio, il miglior servizio e la miglior risposta. Credo che questo abbiano i giocatori che hanno vinto di più negli ultimi due anni“.

“Penso che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stiano vincendo di più, non perché giocano a tennis con molte tattiche, ma perché i loro colpi sono semplicemente migliori di quelli di tutti gli altri. Dieci anni fa la tattica e, come hai detto tu, il QI tennistico erano più importanti di quanto lo sono ora. Penso che abbiano perso un po’ di valore. Chi colpisce meglio la palla vince più partite“.

D: Mi chiedo quale sia la tua opinione sullo shot clock e quali cambiamenti vorresti vedere nel modo in cui viene implementato

Alexander Zverev: “Penso di non essere la persona giusta a cui chiedere, perché non ho mai avuto problemi con lo shot clock. Non vado a prendere il mio asciugamano a meno che non ci sia umidità, come ad Acapulco, o condizioni davvero difficili. Non sono una persona che ha problemi con le condizioni. Fuori dal campo sì, ma non sul campo (sorride, n.d.r.)”.

D: Negli ultimi dieci anni circa, Penn ha fornito le palline. Quest’anno è Dunlop. Noti la differenza? E in che modo?

Alexander Zverev: “Penso che Dunlop, in generale, sia una pallina più veloce. Probabilmente quelle della Penn sono un po’ più morbide. Credo che le palline Penn che si comprano nei negozi e quelle con cui giochiamo noi siano davvero molto diverse, quindi penso che sia difficile giudicare per un non professionista. Ma penso che la differenza più grande quest’anno sia il campo. Il campo è più veloce. Le palline in generale durano un po’ di più”.

D: Ti sei completamente adattato al tuo nuovo stile di gioco aggressivo?

Alexander Zverev: “Completamente adattato no. Penso che ci vorrà del tempo, questo è certo. Come ho detto dopo il primo turno, avrò delle sconfitte come quella di Acapulco, ma è un prezzo che sono disposto a pagare. È sicuramente qualcosa che sto cercando di fare. Continuerò a provarci”.

D: Quando giochi, spesso c’è il rumore della folla. Ieri c’è stato un incidente, non so se hai visto Darderi e Hijikata. Si è fermato perché ha sentito qualcosa e pensava fosse il giocatore. Ti è mai capitato che qualcuno ti chiamasse?

Alexander Zverev: “Come in qualsiasi parte del mondo, se lo stadio ospita 10.000 o 15.000 persone, quante sono le probabilità che ci sia un idiota seduto lì? Per me può essere frustrante, ma penso che sia qualcosa a cui sono abituato. Sono nel circuito da un bel po’ di tempo ormai. Penso che si affrontino situazioni diverse. Durante la mia partita, anche in un momento piuttosto importante, nel bel mezzo dello scambio qualcuno ha urlato, il che può essere frustrante. Ma è così”.