Indian Wells, il programma di martedì 10 marzo: alle 21 c’è Paolini, alle 2 di notte Sinner trova Fonseca

La decima giornata di Gare al BNP Paribas Open di Indian Wells vede scendere in campo i primi protagonisti degli ottavi di finale delle due discipline di singolare: sullo Stadio 1 alle 11 locali, ovvero le 19 in Italia, il primo match registra il confronto tra plurivincitrici Slam: Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, quattro corone major a testa, cercano la strada per entrare nelle ultime otto della manifestazione. A seguire e non prima delle 21 di Roma ecco tra i maschi Tiafoe– Zverev cui segue il giovane Tien alle prese con Davidovich-Fokina.

Alle 2 di notte il match della giornata, ovvero Fonseca–Sinner, primo scontro di una rivalità che probabilmente si rinnoverà in futuro nelle fasi più avanzate di diversi tornei. Il programma si chiude con Eala–Noskova. Come secondo incontro sullo Stadio 2, dopo l’ouverture francofona tra Auger-Aliassime e Fils, la qualificata australiana Gibson affronta Jasmine Paolini, mentre nella sessione serale brilla, tra doppi maschili e femminili, la vicenda tra Anisimova e Mboko. Il torneo BNP Paribas di Indian Wells è visibile su Sky Sport e in streaming su Now TV.

Indian Wells – Martedì 10 marzo 2026

Programma singolare (ora italiana)

STADIUM 1

19:00 – Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka

STADIUM 2