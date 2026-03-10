ATP

ATP Indian Wells, gli alternate Vavassori/Erler sono ai quarti: battuti Gonzalez/Molteni

Anche senza Simone Bolelli, Andrea Vavassori fa strada a Indian Wells in coppia con Alexander Erler. Maximo Gonzalez e Andres Molteni si arrendono

Di Fabio Barera
Alexander Erler e Andrea Vavassori - ATP Indian Wells (@ Ubitennis)
Prosegue il cammino della ‘strana’ coppia composta da Andrea Vavassori e Alexander Erler al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. L’azzurro, anche senza l’abituale compagno Simone Bolelli – rimasto in Italia per questioni personali – ha staccato il pass per i quarti di finale nel torneo di doppio maschile al fianco dell’austriaco, a sua volta privo del partner Robert Galloway. Successo convincente per il nuovo sodalizio, entrato in tabellone con un alternate proprio a seguito del forfait di ‘Bole’, sui veterani argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni con il punteggio di 6-3 7-6(3). A questo punto è lecito sognare in grande, anche perché il draw lo consente: al prossimo turno Yuki Bhambri/André Goransson.

ATP Indian Wells, continuano a farsi strada Vavassori/Erler

L’avvio di match sorride ad Alexander Erler e Andrea Vavassori, che pronti via provano a scappare immediatamente sul 2-0 e servizio. La reazione di Maximo Gonzalez e Andres Molteni non tarda ad arrivare, ma è effimera e permette alla coppia austro-italiana di rimettere la testa avanti. Il vantaggio acquisito perdura fino alla fine del primo parziale, che fila via liscio senza altri particolari sussulti. Discorso inverso, invece, nel secondo set, dove sono gli argentini a piazzare il break in apertura: anche in questo caso la risposta si palesa nel giro di pochi minuti e – grazie alla solidità in battuta di tutti e quattro gli interpreti – si arriva al tie-break. ‘Alex’ e ‘Wave’, qui, non si fanno sorprendere e chiudono la pratica al primo match point a disposizione.

