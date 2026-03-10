Fiocco azzurro in casa Saville: è nato Louie Alex, il primogenito dei due tennisti

Daria Saville e Luke Saville sono diventati mamma e papà. Venerdì 6 marzo 2026 i due tennisti australiani hanno accolto un nuovo arrivo in famiglia: Louie Alex Saville, il loro primogenito. Sotto al post su Instagram che ha informato il mondo della nascita del piccolo Alex, molti giocatori si sono congratulati con la coppia.

I connazionali Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Aijla Tomljanovic e Samantha Stosur tra gli altri. Ma anche Jasmine Paolini, Sara Errani e Martina Trevisan, così come Kim Clijsters, Belinda Bencic, Ons Jabeur, Sloane Stephens, Leylah Fernandez, Danielle Collins, Caroline Garcia e Marta Kostyuk.

Se Luke inizialmente potrà dedicare gran parte del suo tempo al primogenito, dato che all’Australian Open 2025 ha concluso la sua carriera – nel quale ha raggiunto la 23esima posizione mondiale in doppio, specialità dove ha giocato la finale Slam a Melbourne nel 2020 -, non si sa invece se Daria (Gavrilova maritata Saville) deciderà di tornare in campo da mamma nel prossimo periodo. Le ultime apparizioni della ex numero 20 al mondo risalgono al Roland Garros, a Wimbledon e allo US Open 2025. All’età di 32 anni (compiuti il 5 marzo) vedremo se in futuro la tennista oceanica deciderà di tornare a disputare tornei ufficiali. Nel mentre, però, si godrà insieme a suo marito il nuovo arrivo in famiglia.