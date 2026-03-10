Indian Wells, il doppio misto prende forma: per l’Italia Errani/Vavassori, ma c’è anche Cobolli

Non ce ne vogliano gli appassionati del genere e i doppisti in generale, ma con la pubblicazione del tabellone di doppio misto, Indian Wells scopre il suo lato più leggero e imprevedibile, sempre capace di mescolare storie, esperimenti e qualche suggestione romantica del tennis. Tra le coppie più attese ci sono Sara Errani e Andrea Vavassori, ormai una realtà consolidata della specialità: insieme hanno già conquistato tre titoli dello Slam, due a New York e uno a Parigi, diventando una delle coppie più affidabili del circuito. E sono anche i campioni in carica a Indian Wells.

Curiosità anche per la coppia greca formata da Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas, che proveranno a cercare nel doppio quella scintilla che negli ultimi mesi è mancata nei rispettivi percorsi in singolare. Da seguire anche Belinda Bencic e Flavio Cobolli, che tornano a giocare insieme dopo l’esperienza condivisa alla Continental Cup dello scorso dicembre.

Il tabellone regala poi anche un ritorno che ha il sapore delle cartoline d’epoca: Venus Williams sarà in campo in coppia con Harrison. La presenza della campionessa americana ha sempre quel gusto un po’ retrò delle cose che appartengono a un’altra epoca del tennis, ma che allo stesso tempo continuano a rassicurare.

Tra le coppie più solide figurano anche le teste di serie numero uno Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool, oltre ai tandem Rublev/Melichar-Martinez, Sakkari/Tsitsipas, Bencic/Cobolli, Errani/Vavassori e Williams/Harrison, in un tabellone che promette incroci curiosi e un pizzico di spettacolo fuori dagli schemi del singolare. Per gli amanti del genere qui il tabellone completo.