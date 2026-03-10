ITIA, squalifica di 3 anni e 9 mesi per Alana Tuayeva: aveva manipolato due incontri ITF

C’è una nuova “macchia” nel tennis professionistico. L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) è sempre in azione per intercettare eventuali irregolarità tra gli atleti. Questa volta, a cadere nella trappola del programma anticorruzione è stata la russa Alana Tuayeva, sospesa per aver ammesso di aver truccato degli incontri.

ITIA, Alana Tuayeva squalificata fino al 2029

Nel comunicato pubblicato dall’ITIA, si evince che la tennista russa ha accettato una sospensione di tre anni e nove mesi e una multa di 30.000 dollari, alla luce della violazione del Programma anticorruzione nel tennis (TACP). La ventiseienne, in seguito all’accusa mossa dall’ITIA, ha ammesso di aver manipolato due match del circuito ITF, nel 2023 e nel 2024. Il periodo di sospensione provvisoria sarà detratto dal periodo di ineleggibilità della giocatrice, dunque, essendo già stata squalificata provvisoriamente il 19 dicembre 2025, la sospensione di Alana Tuayeva durerà sino al 18 dicembre 2029.

Durante il periodo di squalifica, la tennista russa non potrà assolutamente allenarsi o giocare in alcun evento legato ad ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA.