WTA Indian Wells, doppio: Errani e Paolini ai quarti di finale

[1] S.Errani/J.Paolini b. Y.Xu/Z.Yang 6-2 7-5 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Le teste di serie numero 1 del tabellone di doppio femminile a Indian Wells, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno battuto con solidità ed esperienza le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, entrambe ex top-10 della specialità.

Dopo un primo set gestito in controllo, e chiuso 6-2, Sara e Jasmine hanno provato ad allungare nel secondo parziale, andando due volte avanti di un break, ma venendo rimontate dalle combattive avversarie, che hanno resistito fino al 5 pari, per poi cedere 7-5. Bella atmosfera in campo e nel team azzurro, con gran sorrisi e momenti di buon agonismo, nonchè diversi punti spettacolari, come spesso avviene nel doppio femminile.

Errani e Paolini affronteranno nei quarti di finale un’altra atleta cinese, Guo Hanyu, che gioca in coppia con la veterana ed ex numero 1 in doppio Kristina Mladenovic.