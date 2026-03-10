WTA

WTA Indian Wells, doppio: Errani e Paolini ai quarti di finale

Errani e Paolini raggiungono i quarti di finale del doppio a Indian Wells. Partita spettacolare, vinta di esperienza

Di Luca Baldissera
Sara Errani e Jasmine Paolini, Indian Wells 2026 (@Ubitennis)

📹 Di 9 azzurri solo Sinner e Paolini i superstiti a Indian Wells

[1] S.Errani/J.Paolini b. Y.Xu/Z.Yang 6-2 7-5 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Le teste di serie numero 1 del tabellone di doppio femminile a Indian Wells, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno battuto con solidità ed esperienza le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, entrambe ex top-10 della specialità.

Dopo un primo set gestito in controllo, e chiuso 6-2, Sara e Jasmine hanno provato ad allungare nel secondo parziale, andando due volte avanti di un break, ma venendo rimontate dalle combattive avversarie, che hanno resistito fino al 5 pari, per poi cedere 7-5. Bella atmosfera in campo e nel team azzurro, con gran sorrisi e momenti di buon agonismo, nonchè diversi punti spettacolari, come spesso avviene nel doppio femminile.

Errani e Paolini affronteranno nei quarti di finale un’altra atleta cinese, Guo Hanyu, che gioca in coppia con la veterana ed ex numero 1 in doppio Kristina Mladenovic.

