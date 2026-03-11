ATP Indian Wells, Zverev: “Fils? Può arrivare lontano. Ma qui perderà giovedì”

Alexander Zverev, dopo aver trionfato 6-3 6-4 su Frances Tiafoe, elogia in conferenza stampa il suo prossimo rivale, Arthur Fils, aggiungendo scherzando che però il francese lascerà il BNP Paribas Open giovedì 12 marzo, sconfitto dopo il loro incontro. Tra gli altri argomenti affrontati: il clima del torneo, il golf come passatempo fuori dal campo e il ricordo della semifinale all’Australian Open – eliminato da Carlos Alcaraz, il vincitore del titolo.

D: Ben fatto. Come valuti la tua prestazione oggi?

ALEXANDER ZVEREV: “È stata piuttosto buona. Mi è sembrato di dominare da fondo campo. Sento che stanno funzionando bene le cose su cui sto lavorando”

D: Giocherai contro Arthur prossimamente, cosa ne pensi di lui come giocatore? Quanto lontano pensi possa arrivare?ALEXANDER ZVEREV: “È un grande giocatore, molto giovane e molto talentuoso. Ha dimostrato all’inizio dell’anno scorso cosa può fare. Quindi mi preparerò per un match difficile. Devo fidarmi di me stesso e credere anche nelle mie capacità. Sono sempre stato un suo fan, penso che lui abbia tutto il talento e il potenziale che serve. È disciplinato, può competere con i migliori e può arrivare piuttosto lontano. Ma qui perderà giovedì (sorride).”

D: Farà piuttosto caldo questa settimana. Preferisci giocare nella sessione diurna quando è più caldo e veloce, o preferisci la sessione notturna quando è un po’ più fresco?

ALEXANDER ZVEREV: “Non ho ancora giocato di notte; quindi, mi sono già un po’ abituato alla sessione diurna. Penso che questo torneo abbia probabilmente la più grande differenza tra sessioni notturne e diurne di tutti. Se gioco durante il giorno va bene lo stesso.”

D: Novak ha detto che avete giocato a golf l’altro giorno. Qual è il tuo handicap? Com’è stato?

ALEXANDER ZVEREV: “Io e Carlos abbiamo giocato quasi ogni giorno, in realtà. Novak si è unito a noi due giorni fa. È stato divertente, io e Carlos siamo molto competitivi. Noi due siamo su un livello simile, circa un 8 e qualcosa. Poi sì, si è unito anche Novak ed è stato molto divertente.”

D: Ripensi mai alle semifinali in Australia?

ALEXANDER ZVEREV: “Ci ripenso, ma in maniera positiva. Credo di aver giocato nel modo giusto, ho dato il mio massimo assoluto e ho perso una dura battaglia contro il futuro campione. Penso di essere stato molto aggressivo durante l’intero match, forse avrei dovuto vincere il terzo e quarto set più velocemente, ma è stata dura. Lui non sbagliava. Mi sarebbe piaciuto averla vinta? Sì, di sicuro. Ma Rafa ha una grande citazione: ‘I se non esistono nello sport‘. Quindi ho perso e basta. Ma trarrò cose positive da quello”

Sabrina Giorgi