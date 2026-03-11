WTA Indian Wells, Gibson: “Sto ancora cercando di realizzare cosa ho fatto”

Non capita spesso che una giocatrice arrivi in conferenza stampa e la prima cosa che dica sia di non aver ancora realizzato davvero quello che è successo. Ma è esattamente lo stato d’animo con cui Talia Gibson ha commentato la sorprendente vittoria su Jasmine Paolini, battuta 7-5 2-6 6-1 in una partita che, all’interno di un torneo, sta ribaltando ogni pronostico.

“Onestamente non ho ancora elaborato tutto”, ha ammesso Gibson pochi minuti dopo la partita. “Sono semplicemente super orgogliosa di quello che sono riuscita a fare in queste ultime due settimane. Ancora non riesco a credere di essere arrivata fin qui”.

Per Gibson non si tratta soltanto di uno scalpo importante, ma di un passaggio simbolico nella sua carriera. Quella contro Paolini è infatti la prima vittoria contro una giocatrice top 10.

“Significa tantissimo per me”, ha spiegato. “Non ci sono abbastanza parole per descrivere come mi sento. Sono entrata in campo molto calma e ho cercato semplicemente di giocare libera, colpire senza paura e godermi il momento di affrontare una top-10”.

Il momento chiave: la reazione dopo il secondo set

Il match ha avuto un andamento piuttosto chiaro. Gibson ha vinto il primo set 7-5, Paolini ha reagito con decisione nel secondo 6-2, ma nel terzo parziale l’australiana ha preso il controllo della partita con autorità.

E proprio la gestione di quel momento è stata, secondo lei, uno degli aspetti più importanti.

“Non ho messo pressione su me stessa oggi”, ha spiegato. “Sono entrata in campo pensando solo a impegnarmi nel mio gioco e a colpire la palla con convinzione. Sapevo che sarebbe stata una sfida durissima perché Jasmine è una competitor incredibile. Quando lei ha alzato il livello nel secondo set, io potevo solo continuare a fare il mio meglio”.

Nel terzo set la risposta è arrivata con un tennis aggressivo e continuo. “Penso di aver giocato davvero molto bene nel terzo set”, ha aggiunto.

Una settimana che cambia le prospettive

Il dato che rende ancora più sorprendente il percorso di Gibson riguarda le sue vittorie nel circuito maggiore. All’inizio del 2026 aveva soltanto due vittorie nel tabellone principale WTA, mentre negli ultimi sei giorni ne ha raccolte quattro.

“Non so davvero come elaborarlo, a dire la verità”, ha sorriso. “Quando tutto questo sarà finito credo che sarà bello fermarmi un attimo e riflettere su quello che ho fatto nelle ultime due settimane. Ogni match mi ha dato sempre più convinzione. Ogni volta che scendo in campo sento di avere un po’ più di fiducia nel fatto che posso farcela”.

Il salto di qualità contro le migliori

Fino a poco tempo fa Gibson aveva incontrato difficoltà contro le giocatrici più forti del circuito. Nelle prime nove partite contro avversarie top-50 non era riuscita a ottenere vittorie. Ora invece sono arrivate quattro vittorie consecutive contro giocatrici di alto livello. Per lei la spiegazione è semplice: crescita e lavoro quotidiano.

“Il mio gioco si è sviluppato molto e questo mi ha permesso di competere a un livello più alto”, ha raccontato. “Sto lavorando tantissimo per migliorare il mio livello e credo che in queste due settimane sia riuscita portarlo davvero bene in campo”.

Un tennis aggressivo e l’ispirazione Sabalenka

Gibson si definisce una giocatrice naturalmente portata all’attacco.

“Ho uno stile di gioco piuttosto aggressivo”, ha spiegato. “Fin da quando ero piccola mi è sempre piaciuto giocare così. Ora sto cercando di rendere questo tennis sempre più consistente e aggiungere qualche variazione in più. Una giocatrice da cui ho imparato molto è Aryna Sabalenka”, ha detto. “Ha uno dei giochi più aggressivi e potenti del circuito, ma negli ultimi anni ha aggiunto più varietà e questo ha migliorato tantissimo il suo tennis. Sto cercando di fare qualcosa di simile”.

Una sorpresa anche per lei

Contro Paolini Gibson ha messo insieme 44 vincenti, numeri che spiegano bene la qualità del suo tennis. Una prestazione che ha sorpreso molti, forse anche lei stessa.

“Sì e no”, ha ammesso. “So che con il mio gioco aggressivo riesco spesso a crearmi molte opportunità nei punti. Però devo dire che mi ha sorpresa il fatto di essere riuscita a giocare così bene per più partite di fila e battere giocatrici di questo livello”.

E mentre la corsa nel torneo continua, Gibson prova ancora a mettere ordine nelle emozioni. “Sto ancora cercando di realizzare quello che è successo”.