WTA Indian Wells, Osaka ‘scherza’: “Sabalenka mi ha fregata. Emette lo stesso verso su ogni colpo”

Nonostante la sconfitta subita agli ottavi del BNP Paribas Open di Indian Wells contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Naomi Osaka si è presentata in conferenza stampa con un atteggiamento sorprendentemente sereno e positivo. Lontana dalle tensioni del passato, la 28enne giapponese ha analizzato con onestà il divario tecnico emerso nel match contro la forte giocatrice bielorussa, soffermandosi non solo sulla gestione degli infortuni e sul suo nuovo assetto manageriale con IMG, ma anche su aspetti più leggeri come le sue scelte di stile per i prossimi tornei. Quella che emerge è l’immagine di un’atleta matura, capace di trasformare una battuta d’arresto in una “vittoria” personale grazie alla ritrovata gioia di stare in campo. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

WTA Indian Wells, Osaka: “Mi sono divertita”

D. Ovviamente un match difficile oggi. Raccontaci le tue riflessioni sulla partita.

NAOMI OSAKA: “Sì, è stata decisamente dura, ma onestamente la cosa principale che mi porto via è che mi sono divertita molto. Non avevo ancora avuto l’opportunità di giocare sul Centrale e giocare contro la numero 1 del mondo è stato davvero forte”.

D. L’hai affrontata per la prima volta dopo molto tempo, è stato quasi come giocarci contro per la prima volta in assoluto?

NAOMI OSAKA: “Mi è sembrato di giocarci contro per la prima volta. Penso che, ovviamente, potevo guardarla in TV o altro, ma nella realtà è molto diverso. Mi sono anche sentita un po’, come dire, con i piedi pesanti a volte, perché mi aspettavo che la palla arrivasse più forte e invece no. Lei emette lo stesso verso (grunt) su ogni colpo. Ero tipo: ‘Oh mio Dio, mi ha fregata’ (sorride). No, è stata una bella esperienza di apprendimento. So che non giocavamo contro da molto tempo, quindi spero che potremo giocare nuovamente”.

D. Hai detto prima del torneo che avevi avuto a che fare con l’infortunio in Australia e poi ne hai subito un altro in allenamento. Quanto ti senti fiduciosa che tutto questo sia ormai alle spalle?

NAOMI OSAKA: “Ogni giorno è un nuovo giorno (sorride). Sì, voglio dire, penso di essere in un’età ora in cui devo solo… sono alla “veneranda” età di 28 anni, quindi non lo so, devo solo prendere ogni giorno come viene. Oggi ovviamente non ho vinto, ma ho imparato molto. Mi sono divertita molto e non mi sono fatta male. Quindi questa è una vittoria per me. Sono fortunata a poter giocare a Miami. Sarò testa di serie lì. È molto diverso rispetto all’anno scorso e sì, voglio solo continuare a fare bene. Sì, non vedo l’ora che arrivino tutti gli Slam. Sarà un anno fantastico”.

“Siamo persone diverse”

D. Sono passati solo pochi mesi, ma sei soddisfatta della decisione di passare dalla tua vecchia agenzia alla IMG? Te lo chiedo perché Aryna ha detto: ‘Mi dispiace per lei che sia tornata indietro’. Penso sia stato detto probabilmente come una battuta.

NAOMI OSAKA: “Stava ridendo quando l’ha detto (sorride)?

Guarda, siamo due persone diverse, di sicuro. Penso che le sue esperienze non siano uguali alle mie e non vorrei che fosse diversamente. Per quanto mi riguarda, ho sempre amato la IMG. Sono stata trattata molto bene lì e le persone sono davvero gentili con me. Consiglierei la IMG alle persone. Immagino che lei non lo farebbe. Ma sì, penso che abbiamo solo due esperienze molto diverse in due posti diversi”.

D. Domanda frivola: ci sono completi nuovi per ogni grande torneo o ci sarà il leopardato a Miami?

NAOMI OSAKA: “Leopardato, ma potremmo cambiare qualcosa. Potremmo fare qualcosa e potrei finire nei guai con Nike, non ne sono sicura. Ma no, penso sia divertente. Penso sia bello che la gente si interessi e faccia domande. Non mi avevi ancora fatto una domanda sulla moda, ma penso che sarà divertente. Per le varie trasferte i completi sono più o meno stabiliti. C’è l’Australia, Indian Wells, Miami, l’Europa. Sì, stiamo solo cercando di renderlo un po’ più divertente”.