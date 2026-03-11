WTA Indian Wells, Sabalenka: “Promuoverei meglio il tennis femminile. Questo è il grande divario con l’ATP” 

Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, reduce dalla bella vittoria contro Naomi Osaka (6-2 6-4), racconta in conferenza stampa come affronta il pre-partita, concentrandosi su sé stessa senza pressione e non sui titoli dell’avversaria. Importante è poi la sua posizione riguardo alla parità di genere nel tennis. Quello che la bielorussa non apprezza è solo come il circuito WTA viene sponsorizzato, preferendo di gran lunga l’operazione marketing maschile. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti.

D: Congratulazioni. Una grande prestazione. Di cosa sei più soddisfatta nel match?

ARYNA SABALENKA: “Sono super felice della prestazione di oggi, del modo in cui ho portato varietà in campo cercando di cambiare il ritmo, del fatto che l’ho costretta a tirare per la maggior parte del tempo colpi sempre diversi, e ovviamente sono felice del servizio. È stata una grande partita per me”.

D: Essere la n. 1 significa ovviamente avere un bersaglio sulla schiena e che tutti vogliono fare del loro meglio per batterti. È una pressione o è qualcosa che ti aiuta ad andare avanti?

ARYNA SABALENKA: “Ovviamente è una pressione, ma allo stesso tempo è così che miglioro. Loro scendono in campo e devono fare qualcosa in più, ma sento che nei punti importanti caleranno di livello. È qui che posso intervenire, ed è così che fondamentalmente divento una giocatrice migliore. Osaka ha vinto 4 titoli Slam come me ma non penso a questo genere di cose andando al match. Mi concentro solo su me stessa, mi concentro sul piano di gioco che ho. È ciò che ho imparato con l’esperienza, è meglio lasciare queste cose fuori dal campo da tennis” .

D: L’ultimo match che hai giocato contro Naomi Osaka è stato quasi otto anni fa. In cosa sei diversa da allora?

ARYNA SABALENKA: “È pazzesco, riesci a credere che per così tanti anni nel circuito abbiamo giocato solo una volta? Da quel momento fino ad adesso sono cambiata molto. Sento di aver iniziato a fare meglio quando lei è rimasta incinta. Mi sono successe così tante cose, ho imparato molto su me stessa. Ho un controllo migliore sulle mie emozioni, ho più esperienza, ho messo alcuni Grand Slam nel mio palmarès. Sono una persona completamente diversa ora rispetto a quando abbiamo giocato l’una contro l’altra”.

D: Giocherai contro la vincitrice del match di stasera tra Anisimova e Mboko. Le hai affrontate entrambe abbastanza di recente. Cosa ti piace del loro gioco?

ARYNA SABALENKA: “Amo il fatto che siano aggressive, sono entrambe lottatrici. Ho giocato molti match contro Amanda, solo uno contro Mboko, ma sono state battaglie dure contro tutte e due. Sono super entusiasta di affrontarle, non importa chi vincerà il match”.

D: Come n. 1 del mondo, mi chiedo cosa ne pensi dello sport ora in termini di uguaglianza di genere e parità di premi in denaro. A che punto pensi che siamo nel 2026? Vorresti qualcosa di diverso?

ARYNA SABALENKA: “Sento che siamo sulla strada giusta, ci stiamo muovendo nella direzione corretta. Veniamo trattate allo stesso modo degli uomini, veniamo pagate allo stesso modo. In generale sento che lo sport femminile è migliorato e cresciuto di più. Io personalmente sono felice della maggior parte delle cose, anche della programmazione e dei premi in denaro. Probabilmente farei un lavoro migliore nel promuovere il nostro sport, amo il modo in cui l’ATP promuove il suo circuito quindi sento che questo è il divario in cui possiamo migliorare: portare più attenzione e più occhi sul tennis femminile” .

D: Hai detto di essere piuttosto soddisfatta del calendario. C’è qualcosa che cambieresti come giocatrice piuttosto brava a scegliere i propri tornei? Ne hai saltati alcuni di WTA 1000, vero?

ARYNA SABALENKA: “La programmazione è una cosa così difficile. Toglierei semplicemente questa situazione dell’obbligatorietà, perché se arrivi in fondo a un torneo fisicamente non fa bene alla salute andare a giocarne un altro subito dopo solo perché è obbligatorio. Lascerei piuttosto che sia la giocatrice a scegliere dove vuole competere e giocare, perché se arrivi lontano all’Australian Open è troppo presto per giocare la trasferta mediorientale. Quindi, sento che la situazione dell’obbligatorietà è eccessiva”.

Sabrina Giorgi