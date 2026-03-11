WTA Indian Wells: Swiatek liquida Muchova. Pegula di forza contro Bencic

Termina troppo in fretta la sfida tra le due maestre della racchetta, Karolina Muchova e Iga Swiatek, che esattamente un anno dopo, sul medesimo campo, lascia – ancora – soltanto due game alla ceca. Nel 2025, la polacca rifilò un doppio 6-1 a Muchova in appena 57 minuti, ed anche questa volta, Iga ha fatto passare una sgradevole oretta (e diciassette minuti) all’ex numero 8 del mondo, sconfitta con lo score di 6-2 6-0. Swiatek colleziona la prima vittoria contro una Top 20 in questo 2026, raggiungendo per la quinta volta consecutiva i quarti di finale in California, dove affronterà una tra Siniakova e Svitolina.

[2] I. Swiatek b. [13] K. Muchova 6-2 6-0

Primo set: Swiatek si accende a metà set. Muchova inerme

Non particolarmente scintillante l’inizio del sesto tete a tete ufficiale tra Iga Swiatek e Karolina Muchova, fresca vincitrice del WTA 1000 di Doha. Il match inaugurale del day 8 di Indian Wells – sullo Stadium 1 -, vede una ceca alquanto ingessata nei primi giri d’orologio, eppure, dall’altra parte della rete, la sei volte Slam, stenta a far meglio. Nella fase embrionale della sfida, i turni di servizio sono praticamente indisturbati, più per la mancata qualità in risposta che per l’efficacia della battuta stessa.

Il sesto game scolla finalmente l’incontro dalla piattitudine. Iga stappa il suo famigerato dritto, condito da quintali di top, il quale trafigge Muchova, costretta a fronteggiare la prima palla break. Il lato sinistro della polacca funziona meno, e in risposta discentra del tutto l’impatto, spedendo la pallina fuori di metri. Swiatek, però, non si perde d’animo, restando attaccata al game, sostenuta da una Muchova piuttosto vulnerabile. La numero tredici del seeding non trova profondità, fornendo continui assist alla polacca per sfondare la sua stessa barricata. Ed ecco il primo break, che si tinge di bianco-rosso. La ceca di disunisce in un amen, cedendo – quasi con una rapidità disarmante – il secondo servizio del set pochi minuti dopo. Swiatek s’impone con un netto 6-2 nel primo parziale.

Secondo set: nessuna reazione ceca. Iga cala il bagel

Forte della conquista del primo set, Iga incrementa nettamente la sua performance, mentre preoccupa, nell’altra metà campo, un’irriconoscibile Muchova. La ceca, dopo il primo break subito nel parziale precedente, è scomparsa dai radar senza più opporre resistenza, e senza trovar la forza di reagire, aggravando la situazione all’alba del secondo set. Swiatek intercetta i vistosi passaggi a vuoto dell’avversaria, e in risposta mette il turbo anche col bimane, che paralizza la povera Karolina, oramai sconfortata e priva di idee. Il silenzio quasi imbarazzante dello Stadium 1, non è di grande aiuto per il quadro psicologico della ceca, la quale continua ad inanellare gratuiti che non appartengono di certo ad una giocatrice straordinaria come Muchova, oggi non pervenuta. Gli sporadici squilli della maestra classe ’96 non bastano per rimettere in piedi uno score compromesso, e la mattinata californiana si conclude con un terrificante bagel inflitto dall’ex numero uno del mondo, il quarto della sua stagione.

[5] J. Pegula b. [12] B. Bencic 6-3 7-6(5)

Dura solo pochi istanti il break di vantaggio di Belinda Bencic, partita a razzo nel primo game dell’incontro, ma poi lestamente ridimensionata dalla giocatrice di casa. Pegula alza la pressione, e da fondo campo incomincia a dettar legge sul campo centrale del Tennis Paradise, scappando sullo score di 4-1. Con un solo break di svantaggio, però, la svizzera resta in guardia, anche se il dritto continua a tradirla ripetutamente. Nel settimo game Bencic si raffaccia in avanti con convinzione, ottenendo un’opportunità di contro-break. Pegula, dapprima fortunata su un recupero nei pressi della rete, si rivela glaciale nel salvare la situazione di pericolo, e qualche gioco più tardi, blinda il primo parziale per 6-3.

Altrettanto movimentato il secondo parziale delle due tenniste, ma con più picchi, specialmente da parte dell’ex numero tre del mondo. Anche in questo caso, è la svizzera a partire meglio, impensierendo la statunitense con ottime incursioni di dritto e risposte fulminee, ma la costanza non si rivela la sua arma vincente. Sostenuta dal pubblico dello Stadium 1, Pegula imbastisce la controffensiva, ribaltando del tutto la situazione di punteggio. La trentaduenne di Buffalo si avvicina a pochi passi dal traguardo, ma nel decimo game – col servizio decisivo per chiuderla – s’incarta, rimandando tutto al tiebreak. Qui, la statunitense rischia di vivere un altro incubo, ma dopo due match point sprecati, viene avanti e prende in contropiede Bencic col dritto. Jessica vola ai quarti a Indian Wells, e la prossima avversaria sarà Kartal oppure Elena Rybakina.