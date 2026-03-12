ATP Indian Wells LIVE: Sinner cerca la semifinale contro Tien

Sfida a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel BNP Paribas Open di Indian Wells. L’altoatesino, dopo la bella vittoria contro Joao Fonseca, è impegnato nel suo quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, vincitore del connazionale Shelton nei turni preliminari del torneo. Alcaraz giocherà nella notte contro il britannico Cameron Norrie.
Preview Sinner – Tien
Il punto sul torneo di Ubaldo Scanagatta
Sinner 3-0
Partenza rapidissima di Sinner che dopo soli 15 minuti è avanti 3-0 (leggero)
Break Sinner: 2-0!
Secondo game ai vantaggi e Sinner strappa il serviizio a Tien grazie a un diritto lungolinea vincente e un doppio fallo dello statunitense
Sinner 1-0
Jannik Sinner tiene il primo game di servizio ai vantaggi
Tien sceglie di ricevere
Tien ha vinto il sorteggio e ha scelto di fare servire Sinner
In campo Sinner e Tien
Sono appena entrati in campo Jannik Sinner e Learner Tien per la disputa del loro quarto di finale. La temperatura al momento è di 34 gradi centigradi con una umidità dell’8%