ATP

ATP Indian Wells LIVE: Sinner cerca la semifinale contro Tien

Segui con noi la sfida dei quarti di finale del BNP Paribas Open tra Jannik Sinner e Learner Tien

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - ATP Indian Wells (@ Ubitennis)
Jannik Sinner - ATP Indian Wells (@ Ubitennis)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

Sfida a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel BNP Paribas Open di Indian Wells. L’altoatesino, dopo la bella vittoria contro Joao Fonseca, è impegnato nel suo quarto di finale contro lo statunitense Learner Tien, vincitore del connazionale Shelton nei turni preliminari del torneo. Alcaraz giocherà nella notte contro il britannico Cameron Norrie.

Sezioni
Sinner 3-0Break Sinner: 2-0!Sinner 1-0Tien sceglie di ricevereIn campo Sinner e Tien

Preview Sinner – Tien
Il punto sul torneo di Ubaldo Scanagatta


1 min ago12/03/2026 21:38

Sinner 3-0

Partenza rapidissima di Sinner che dopo soli 15 minuti è avanti 3-0 (leggero)

5 min ago12/03/2026 21:35

Break Sinner: 2-0!

Secondo game ai vantaggi e Sinner strappa il serviizio a Tien grazie a un diritto lungolinea vincente e un doppio fallo dello statunitense

8 min ago12/03/2026 21:31

Sinner 1-0

Jannik Sinner tiene il primo game di servizio ai vantaggi

12 min ago12/03/2026 21:27

Tien sceglie di ricevere

Tien ha vinto il sorteggio e ha scelto di fare servire Sinner

25 min ago12/03/2026 21:15

In campo Sinner e Tien

Sono appena entrati in campo Jannik Sinner e Learner Tien per la disputa del loro quarto di finale. La temperatura al momento è di 34 gradi centigradi con una umidità dell’8%

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Punta Cana sogna Alcaraz: quando la “appearance fee” è una villa con vista sul mare dei Caraibi
Challenger
L’aneddoto di Norrie: “Sinner mi ha fatto cancellare tutti gli impegni per allenarsi tre ore”
ATP
BJK Cup: Paolini guida l’Italia nei Qualifiers contro il Giappone privo di Osaka
Billie Jean King Cup
Jessica Pegula – ATP Indian Wells 2026
WTA Indian Wells, Pegula: “Il mio cervello è sempre attivo e pronto a risolvere i problemi”
Interviste