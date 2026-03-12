BJK Cup: Paolini guida l’Italia nei Qualifiers contro il Giappone privo di Osaka

L’Italia bicampionessa del mondo in carica, fresca dei trionfi nel 2024 a Malaga e nel 2025 a Shenzhen, riparte da Jasmine Paolini nei Qualifiers della BJK Cup by Gainbridge 2026. Le azzurre affronteranno il Giappone – privo di Naomi Osaka – il 10 e 11 aprile sulla terra outdoor dell’ASD Colle degli Dei (Velletri). Le campionesse azzurre puntano alla conquista del terzo titolo consecutivo della BJK Cup: sarebbe un primato storico per il tennis italiano.

Sono 14 le nazioni che si contenderanno un posto alle Finals di Shenzhen (dal 22 al 27 settembre, con la Cina padrona di casa già qualificata di diritto). Invece, le squadre sconfitte nei Qualifiers, parteciperanno ai playoff a novembre insieme alle sette migliori nazioni dei tre Regional Group 1. Le sette vincitrici dei playoff avranno la possibilità di partecipare ai Qualifiers del 2027. Elina Svitolina (Ucraina) e Victoria Mboko (Canada) sono tra le altre stelle che rappresenteranno i loro paesi, così come Belinda Bencic (Svizzera), Iva Jovic (USA) e Elise Mertens (Belgio). Giova comunque ricordare che le varie Nazioni potranno cambiare fino a tre elementi entro un giorno prima dell’inizio delle partite.

Quest’anno un numero record di 148 nazioni parteciperà alle varie competizioni; 54 competeranno nelle Qualificazioni e nei quattro Regional Group Events nella settimana che inizierà dal 6 aprile. Da quest’anno c’è una novità nel format: la BJK Cup si allinea ulteriormente alla Coppa Davis. In altre parole, ogni tie si giocherà in due singolari il primo giorno, seguiti dal doppio e due singolari inversi il secondo giorno. È la prima volta nella storia della competizione. Tutte le partite dei Qualifiers si giocheranno al meglio dei tre set.

Le convocazioni delle 14 nazioni protagoniste per i Qualifiers di BJK Cup

Italia v Giappone

Italia: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant, Sara Errani. Cap. Tathiana Garbin

Giappone: Moyuka Uchijima, Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi, Shuko Aoyama. Cap. Ai Sugiyama

Belgio v USA

Belgio: Elise Mertens, Hanne Vandewinkel, Sofia Costoulas, Greet Minnen, Magali Kempen. Cap. Wim Fissette

USA: Iva Jovic, Hailey Baptiste, McCartney Kessler, Nicole Melichar-Martinez. Cap. Lindsay Davenport

Australia v Gran Bretagna

Australia: Maya Joint, Kimberly Birrell, Talia Gibson, Storm Hunter, Ellen Perez. Cap. Samantha Stosur

Gran Bretagna: Sonay Kartal, Harriet Dart, Mika Stojsavljevic, Jodie Burrage. Cap. Anne Keothavong

Kazakistan v Canada

Kazakistan: Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva, Aruzhan Sagandykova, Sonja Zhiyenbayeva, Anna Danilina. Cap. Yuriy Shchukin

Canada: Victoria Mboko, Marina Stakusic, Bianca Andreescu, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski. Cap. Marie-Eve Pelletier

Slovenia v Spagna

Slovenia: Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidansek, Dalila Jakupovic, Nika Radisic. Cap. Masa Zec Peskiric

Spagna: Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo, Leyre Romero Gormaz, Guiomar Maristany Zuleta de Reales, Sara Sorribes Tormo. Cap. Carla Suarez Navarro

Svizzera v Repubblica Ceca

Svizzera: Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Rebeka Masarova, Celine Naef. Cap. Heinz Guenthardt

Repubblica Ceca: Linda Noskova, Marie Bouzkova, Sara Bejlek, Tereza Valentova. Cap. Barbora Strycova

Polonia v Ucraina

Polonia: Magda Linette, Maja Chwalinska, Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa. Cap. Dawid Celt

Ucraina: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Oleksandra Oliynykova, Lyudmyla Kichenok, Nadiia Kichenok. Cap. Illya Marchenko

(di Federica Migliorati)