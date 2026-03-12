Podcast Sunshine Drive: Draper sfinisce Djokovic [PODCAST] Il racconto dalle strade di Indian Wells: ottava (giornata) di ottavi nel BNP Paribas Open Ultimo aggiornamento: 12/03/2026 7:51 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 12/03/2026 📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Indian Wells 2026flashSunshine DriveWTA Indian Wells 2026 Leave a comment Ultimi articoli ATP Indian Wells, Djokovic: “La differenza l’ha fatta un punto. Ho pensato di poterla vincere” Interviste WTA Indian Wells: Errani/Paolini in semifinale! Annullano match point e rimontano Guo/Mladenovic WTA WTA Indian Wells, Rybakina e Svitolina avanti sfruttando i ritiri di Kartal e Siniakova WTA ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed Erler ATP