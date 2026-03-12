Podcast

Sunshine Drive: Draper sfinisce Djokovic [PODCAST]

Il racconto dalle strade di Indian Wells: ottava (giornata) di ottavi nel BNP Paribas Open

Di Vanni Gibertini

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Indian Wells, Djokovic: “La differenza l’ha fatta un punto. Ho pensato di poterla vincere”
Interviste
WTA Indian Wells: Errani/Paolini in semifinale! Annullano match point e rimontano Guo/Mladenovic
WTA
Elina Svitolina - WTA Indian Wells 2026 (@ X BNPParibasOpen)
WTA Indian Wells, Rybakina e Svitolina avanti sfruttando i ritiri di Kartal e Siniakova
WTA
ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed Erler
ATP