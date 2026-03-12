WTA

WTA Indian Wells, Rybakina e Svitolina avanti sfruttando i ritiri di Kartal e Siniakova

Si preannunciano molto interessanti i quarti di finale con Elina Svitolina che sfiderà Iga Swiatek e Jessica Pegula ad attendere Elena Rybakina

Di Paolo Pinto
Elina Svitolina - WTA Indian Wells 2026 (@ X BNPParibasOpen)
Elina Svitolina - WTA Indian Wells 2026 (@ X BNPParibasOpen)

[9] E. Svitolina b. K. Siniakova 6-1 1-1 (ret.)

Due ottavi di finale terminati anzitempo a Indian Wells. Il ritiro di Katerina Siniakova ha regalato a Elina Svitolina i quarti di finale contro Iga Swiatek. L’ucraina, n. 9 del mondo e del seeding, è stata padrona del campo sin dall’avvio chiudendo la prima frazione 6-1 in 40′. La ceca ha poi alzato bandiera bianca sull’1-1 del secondo set.

E. Svitolina b. K. Siniakova 6-1 1-1 (ret.)E. Rybakina b. S. Kartal 6-4 4-3 (ret.)

Siniakova non è riuscita a smaltire le fatiche impiegate per eliminare la campionessa in carica Mirra Andreeva. La ceca ha concluso anzitempo il suo primo ottavo di finale a Indian Wells dopo undici partecipazioni.

Continua il momento d’oro di Svitolina: la tennista ucraina è la giocatrice con più vittorie in stagione ed è rientrata nella Top 10 per la prima volta dal 2021, grazie al titolo conquistato ad Auckland e alla semifinale raggiunta agli Australian Open. A 31 anni non smette di sorprendere anche se ora l’ostacolo è di quelli proibitivi visto che nei precedenti contro Swiatek è sotto per 4-1.

[3] E. Rybakina b. S. Kartal 6-4 4-3 (ret.)

Elena Rybakina, numero 3 del ranking WTA, ha conquistato l’accesso ai quarti dopo il ritiro della britannica Sonay Kartal. La n. 54 del mondo è stata costretta a fermarsi per un problema alla schiena mentre era sotto 6-4 4-3. La kazaka ha espresso dispiacere per la conclusione anticipata del match: non era questo l’epilogo che avrebbe voluto, ma ha augurato all’avversaria una pronta guarigione, sottolineando quanto gli infortuni alla schiena possano essere delicati. Ha comunque riconosciuto che la sfida era stata impegnativa e si è detta felice di proseguire il suo cammino nel torneo.

Vincitrice del titolo a Indian Wells nel 2023, la kazaka raggiunge così per la terza volta i quarti nel torneo californiano, dopo esserci riuscita anche nel 2022. Per Rybakina la sfida con Jessica Pegula.

