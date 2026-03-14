ATP Indian Wells LIVE: 6-2 Sinner nel primo set, ora si rimane on serve

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano nella prima semifinale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, che potete seguire con noi LIVE. Chi vince stacca il pass per l’ultimo atto, in attesa di conoscere l’avversario che uscirà dal match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.
La preview di Sinner-Zverev
I precedenti tra Sinner e Zverev
Sinner annulla palla break!
Che bravo Jannik Sinner, che nel primo game complicato del match, in cui regala palla break ad Alexander Zverev anche per l’incisività in risposta dell’avversario, sale di colpi al servizio e lo ricaccia indietro.
Ancora a zero Zverev
Sembra di rivivere i primi game del set d’apertura. Altro game tenuto a zero da Alexander Zverev, che in questa fase non sta concedendo nulla a Jannik Sinner. Sappiamo però com’è andato i primo …
E Sinner risponde ancora presente
Ancora bene Jannik Sinner, che in questo secondo set – esattamente come nel resto del match – non ha ancora faticato al servizio.
Zverev torna a martellare al servizio
Game interlocutorio da parte di Alexander Zverev, che in questo frangente è tornato a servire al meglio e ha tenuto il proprio turno di battuta a zero.
Sinner replica subito
Buon turno di servizio tenuto da Jannik Sinner, a differenza di Alexander Zverev. Giusto un punto perso dall’altoatesino, causa doppio fallo, ma nulla di preoccupante.
Si salva Zverev!
Turno di battuta complicatissimo per Alexander Zverev in apertura di secondo set. Il teutonico sbaglia una volée bassa a rete e un dritto a campo aperto, prima di commettere doppio fallo. Per sua fortuna il servizio torna a funzionare sulle palle break e riesce ad evitare l’allungo di Jannik Sinner.
Sinner vince il 1° set!
Jannik Sinner chiude il primo set dominando! 6-2 netto da parte dell’altoatesino che dopo qualche game di studio ha messo la freccia e ha operato il sorpasso su Alexander Zverev. Nell’ultimo game ha perso un paio di punti per strada sul 40-0, ma dall’altra parte della rete il teutonico ha sbagliato ancora qualcosa.
Doppio break di vantaggio per Sinner!
Prende il largo Jannik Sinner! Da 30-0 Alexander Zverev si affossa da solo con un doppio fallo e poi si fa investire dalle risposte del n. 2, che si apre bene il campo. Il disastro è completato da una dritto che atterra out e così l’altoatesino può scappare via!
Sinner conferma il break, 4-2
Game importantissimo vinto da Jannik Sinner, che ha confermato il break al servizio con un buon rendimento al servizio. Un punto lo ha lasciato per strada anche qui.
Break di Sinner!
Primo game in cui Alexander Zverev non trova servizi vincenti e ne approfitta subito Jannik Sinner, che piazza l’allungo! Due errori di rovescio del tedesco, e uno di dritto sulla palla break che consegnano al n. 2 la possibilità di scappare via in questo parziale.
2-2, si rimane on serve
La noia la fa da padrona. Botta e risposta a suon di servizi tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, con il match che sta filando via veloce per ora.
Ancora a zero Zverev
Non si sta proprio giocando in questi primi game del match. Torna al servizio Alexander Zverev, che concede le briciole a Jannik Sinner, tenendo ancora il servizio a zero.
Buona reazione di Sinner!
E parte bene anche Jannik Sinner. Giusto un punto perso per strada, a causa di un dritto in rete, ma per il resto il servizio ha risposto bene. Pochi scambi comunque in questo avvio.
Parte bene Zverev!
Ottimo inizio da parte di Alexander Zverev, che comincia subito con quattro prime solide e non fa mai partire lo scambio.
Si parte!
Comincia ora il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev! 35° e 17% di umidità in quel di Indian Wells.
Sinner e Zverev in campo
I due tennisti sono scesi sullo Stadium 1 per la loro semifinale
Warm-up col brivido
Jannik Sinner ha avvertito un dolore alla schiena durante il warm up prima della semifinale contro Zverev. Si è fermato e si è fatto massaggiare la zona lombare.
Sinner è sempre molto cauto quando si tratta del suo corpo (qualcuno potrebbe dire ai limiti dell’ipocondria). Il warm-up, di solito piuttosto lungo, è poi ripreso.
Sinner mentre andava verso la panchina ha fatto una smorfia e scosso la testa. Cosa può voler dire tutto e niente.