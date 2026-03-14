ATP Indian Wells LIVE: 6-2 Sinner nel primo set, ora si rimane on serve

Warm-up col brivido

Jannik Sinner ha avvertito un dolore alla schiena durante il warm up prima della semifinale contro Zverev. Si è fermato e si è fatto massaggiare la zona lombare.

Sinner è sempre molto cauto quando si tratta del suo corpo (qualcuno potrebbe dire ai limiti dell’ipocondria). Il warm-up, di solito piuttosto lungo, è poi ripreso.

Sinner mentre andava verso la panchina ha fatto una smorfia e scosso la testa. Cosa può voler dire tutto e niente.