ATP

ATP Indian Wells LIVE: 6-2 Sinner nel primo set, ora si rimane on serve

Segui con noi LIVE la sfida tra Sinner e Zverev, valevole per la semifinale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells. Apprensione per Jannik nel warm-up

Di Redazione
6 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Indian Wells 2026

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano nella prima semifinale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, che potete seguire con noi LIVE. Chi vince stacca il pass per l’ultimo atto, in attesa di conoscere l’avversario che uscirà dal match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Sezioni
Sinner annulla palla break!Ancora a zero ZverevE Sinner risponde ancora presenteZverev torna a martellare al servizioSinner replica subitoSi salva Zverev!Sinner vince il 1° set!Doppio break di vantaggio per Sinner!Sinner conferma il break, 4-2Break di Sinner!2-2, si rimane on serveAncora a zero ZverevBuona reazione di Sinner!Parte bene Zverev!Si parte!Sinner e Zverev in campoWarm-up col brivido

La preview di Sinner-Zverev
I precedenti tra Sinner e Zverev

4 min ago14/03/2026 22:47

Sinner annulla palla break!

Che bravo Jannik Sinner, che nel primo game complicato del match, in cui regala palla break ad Alexander Zverev anche per l’incisività in risposta dell’avversario, sale di colpi al servizio e lo ricaccia indietro.

12 min ago14/03/2026 22:39

Ancora a zero Zverev

Sembra di rivivere i primi game del set d’apertura. Altro game tenuto a zero da Alexander Zverev, che in questa fase non sta concedendo nulla a Jannik Sinner. Sappiamo però com’è andato i primo …

14 min ago14/03/2026 22:36

E Sinner risponde ancora presente

Ancora bene Jannik Sinner, che in questo secondo set – esattamente come nel resto del match – non ha ancora faticato al servizio.

18 min ago14/03/2026 22:33

Zverev torna a martellare al servizio

Game interlocutorio da parte di Alexander Zverev, che in questo frangente è tornato a servire al meglio e ha tenuto il proprio turno di battuta a zero.

21 min ago14/03/2026 22:30

Sinner replica subito

Buon turno di servizio tenuto da Jannik Sinner, a differenza di Alexander Zverev. Giusto un punto perso dall’altoatesino, causa doppio fallo, ma nulla di preoccupante.

24 min ago14/03/2026 22:26

Si salva Zverev!

Turno di battuta complicatissimo per Alexander Zverev in apertura di secondo set. Il teutonico sbaglia una volée bassa a rete e un dritto a campo aperto, prima di commettere doppio fallo. Per sua fortuna il servizio torna a funzionare sulle palle break e riesce ad evitare l’allungo di Jannik Sinner.

35 min ago14/03/2026 22:15

Sinner vince il 1° set!

Jannik Sinner chiude il primo set dominando! 6-2 netto da parte dell’altoatesino che dopo qualche game di studio ha messo la freccia e ha operato il sorpasso su Alexander Zverev. Nell’ultimo game ha perso un paio di punti per strada sul 40-0, ma dall’altra parte della rete il teutonico ha sbagliato ancora qualcosa.

Jannik Sinner – Indian Wells 2026
42 min ago14/03/2026 22:09

Doppio break di vantaggio per Sinner!

Prende il largo Jannik Sinner! Da 30-0 Alexander Zverev si affossa da solo con un doppio fallo e poi si fa investire dalle risposte del n. 2, che si apre bene il campo. Il disastro è completato da una dritto che atterra out e così l’altoatesino può scappare via!

45 min ago14/03/2026 22:06

Sinner conferma il break, 4-2

Game importantissimo vinto da Jannik Sinner, che ha confermato il break al servizio con un buon rendimento al servizio. Un punto lo ha lasciato per strada anche qui.

51 min ago14/03/2026 22:00

Break di Sinner!

Primo game in cui Alexander Zverev non trova servizi vincenti e ne approfitta subito Jannik Sinner, che piazza l’allungo! Due errori di rovescio del tedesco, e uno di dritto sulla palla break che consegnano al n. 2 la possibilità di scappare via in questo parziale.

56 min ago14/03/2026 21:55

2-2, si rimane on serve

La noia la fa da padrona. Botta e risposta a suon di servizi tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, con il match che sta filando via veloce per ora.

59 min ago14/03/2026 21:52

Ancora a zero Zverev

Non si sta proprio giocando in questi primi game del match. Torna al servizio Alexander Zverev, che concede le briciole a Jannik Sinner, tenendo ancora il servizio a zero.

1 hr 2 min ago14/03/2026 21:49

Buona reazione di Sinner!

E parte bene anche Jannik Sinner. Giusto un punto perso per strada, a causa di un dritto in rete, ma per il resto il servizio ha risposto bene. Pochi scambi comunque in questo avvio.

1 hr 5 min ago14/03/2026 21:46

Parte bene Zverev!

Ottimo inizio da parte di Alexander Zverev, che comincia subito con quattro prime solide e non fa mai partire lo scambio.

1 hr 7 min ago14/03/2026 21:44

Si parte!

Comincia ora il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev! 35° e 17% di umidità in quel di Indian Wells.

1 hr 14 min ago14/03/2026 21:37

Sinner e Zverev in campo

I due tennisti sono scesi sullo Stadium 1 per la loro semifinale

1 hr 29 min ago14/03/2026 21:22

Warm-up col brivido

Jannik Sinner ha avvertito un dolore alla schiena durante il warm up prima della semifinale contro Zverev. Si è fermato e si è fatto massaggiare la zona lombare.
Sinner è sempre molto cauto quando si tratta del suo corpo (qualcuno potrebbe dire ai limiti dell’ipocondria). Il warm-up, di solito piuttosto lungo, è poi ripreso.
Sinner mentre andava verso la panchina ha fatto una smorfia e scosso la testa. Cosa può voler dire tutto e niente.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Indian Wells, doppio misto: Cobolli e Bencic sorprendono Dabrowski/Glasspool, il titolo è loro
ATP WTA
Katerina Siniakova e Taylor Townsend - WTA Indian Wells 2026 (@ X BNPParibasOpen)
WTA Indian Wells: Siniakova/Townsend superano Danilina/Krunic e vincono in doppio
WTA
Ons Jabeur sbarca su YouTube: un video con Badosa inaugura la serie “Her game, her rules”
Racconti
Cristina Bucsa - WTA Merida 2026 (@MeridaOpenAkron)
WTA Merida, il prize money non arriva. La WTA alle giocatrici: “Ritardi inattesi”
WTA