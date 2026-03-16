WTA Miami, qualificazioni: la pioggia non smette, l’intero programma rimandato a lunedì

In contemporanea con le finali di Indian Wells, domenica avrebbero dovuto aver luogo le prime partite del tabellone di qualificazione femminile del Miami Open presented by Itaù, con inizio alle 16 italiane, le 11 del mattino in Florida. Il persistente brutto tempo ha però costretto gli organizzatori ad annullare già alle 16.30 locali l’intera sessione, evidentemente sulla base di bollettini poco confortanti anche per la sessione serale.

Tra le mancate protagoniste sui campi veloci di Miami ci sono alche delle rappresentanti italiane: Lucrezia Stefanini, giunta suo malgrado alla ribalta due settimane fa per una questione di minacce ricevute via Whatsapp, avrebbe dovuto incontrare la francese Diane Parry, mentre Martina Trevisan avrebbe dovuto giocare con la messicana Renata Zarazua. Il programma è stato spostato a lunedì, sempre alle 16 locali fatta l’eccezione di sei incontri, che verranno anticipati di un’ora.