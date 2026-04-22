WTA Madrid, Venus Williams: “Mio marito è italiano. Avrei voluto essere a Roma ma …”

“Bellissime sensazioni in questo Stadio, erano tanti anni che non venivo qua, così è stato magnifico tornare a calcare questo campo”. Da cinque stagioni Venus Williams non faceva tappa a Madrid, dove ha giocato la finale nel 2010. Martedì 21 aprile ha perso in due set dalla spagnola Kaitlin Quevedo, circostanza che non le fa comunque perdere la voglia di sorridere, di analizzare i motivi della sconfitta e di riconoscere i meriti della giovane rivale.

D: È da tempo che non giochi sulla terra rossa (Parigi 2021 n.d.r.): come è stato ritornarci ed è stato difficile riadattarsi?

Venus Williams: “Durante l’ultimo game ho sentito che mi stavo muovendo meglio, ma era l’ultimo game (sorride). Ho iniziato a lavorare sul rosso un paio di settimane dopo Miami; non ci gioco da anni, ma è divertente. Oggi ho perso da una tennista molto ispirata”.

D: Cosa ha fatto la differenza tra voi due oggi?

Venus Williams: “Lei ha giocato davvero bene, era concentratissima su quello che doveva fare, io invece non ho trovato il mio ritmo nei colpi da fondocampo. Le condizioni ambientali non mi hanno aiutata ma con vento, pioggia e interruzioni non era facile per nessuna delle due”.

D: Giocherai il doppio con Katie Boulter, cosa ci racconti di questa collaborazione? È bello che tu possa giocare altri match sulla terra battuta.

Venus Williams: “Sì, me l’ha chiesto lei, o forse il suo allenatore. Mi piace pensare che sia stata lei (ride). Non vedo l’ora di giocarci assieme: è una grande lottatrice, ha energia e credo che le nostre forze si combineranno alla grande”.

D: So che non ami guardare troppo avanti, ma a questo punto andrai a Parigi per il Roland Garros?

Venus Williams: “Per sporcarmi i piedi, questo è stato un buon inizio. Non sarò a Roma per altri impegni e questo mi rende triste, mio marito è italiano e avremmo voluto essere là. Ma mi piacerebbe continuare sul rosso…”.