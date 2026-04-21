WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini

Primi match del tabellone principale del Mutua Madrid Open 2026: dieci incontri che non hanno coinvolto ovviamente le prime favorite ma che non hanno mancato di proporre nomi interessanti, per ragioni diverse tra loro. Per cominciare un match tra veterane. La tedesca Laura Siegemund, 38 anni, sconfigge in due set la tennista rumena di due anni più giovane Irina Camelia Begu, rientrante nel circuito.

Laura è la più anziana tra le top 50 e sulla distanza… doppia viene preceduta in classifica solo da Tatjana Maria. Siegemund si impone per 6-4 6-0, infilando dal 3-4 iniziale una serie di nove giochi consecutivi ai danni dell’esterrefatta tennista rumena, che ricopre la posizione numero 182. L’anno scorso di questi tempi la tedesca veleggiava intorno al centesimo posto del ranking e al prossimo turno affronta la nostra Jasmine Paolini in una partita davvero non semplice per la nostra portacolori ancora alla ricerca del suo tennis migliore.

La wild card spagnola Paula Badosa, dopo la rimonta subita a Stoccarda al primo turno da Eva Lys, cede nel turno d’esordio anche davanti al suo pubblico. A batterla è l’austriaca Julia Grabher, che nella prima frazione annulla due set point sul 3-5 prima di vincere al tie-break. L’iberica dà tutto nel parziale successivo e pareggia i conti, ma nel set decisivo non ha più energie: 7-6(3) 4-6 6-0 è lo score, altri rimpianti dunque per Paula, mentre per Grabher la nuova avversaria sarà la canadese Fernandez.

WTA Madrid, Venus Williams battuta da Quevedo

Cade anche la wild card Venus Williams al cospetto della ventenne spagnola Kaitlin Quevedo. La leggendaria tennista statunitense, che rende alla rivale 25 anni, perde senza appello, 6-2 6-4, ma nel secondo parziale riesce a scappare fino al 3-0 prima di subire il ritorno dell’atleta iberica. Un’ora e 42 minuti di gara, Venus non si arrende facilmente ma sulla seconda palla non è in grado di difendersi dal contrattacco di Quevedo, che affronta ora Haley Baptiste.

Difficile aspettarsi un’impresa anche dalla francese Lois Boisson, assente dalle scene dallo scorso settembre (Pechino) per l’infortunio di cui è tornata a parlare in queste ore: Peyton Stearns non le lascia che quattro game per un netto 6-1 6-3, l’essenziale tuttavia è vederla di nuovo in azione. Per Stearns c’è ora Sabalenka.

Per il resto Marcinko supera Jimenez-Kasintseva 6-0 7-5 e sfida Bencic; Tatjana Maria cede 6-4 6-2 alla classe 2008 ceca Laura Samson (21 anni di differenza), che ora avrà Wang Xinyu, mentre Jessica Bouzas Maneiro esalta il pubblico amico battendo severamente Beatriz Haddad Maia: 6-1 6-1 e secondo turno con Diana Shnaider.

Da ultime, Ana Bondar elimina Viktorija Golubic 6-2 6-3 e affronta Svitolina, Magda Linette scrive 6-4 6-3 a Robin Montgomery e si guadagna Iva Jovic e Camila Osorio rifila un 6-0 6-3 ad Anastasia Zakharova e per la seconda fatica madrilena pone il suo nome accanto a quello di Naomi Osaka.