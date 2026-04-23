Amaro Cinà: servono risposte al bivio del talento

Fu vera gloria? Così Alessandro Manzoni, in quella che resta forse la domanda retorica più celebre della letteratura italiana. Era il dubbio posto su Napoleone Bonaparte, morto in esilio a Sant’Elena, nell’ode Il cinque maggio. Un interrogativo solo in apparenza aperto, perché la risposta, in fondo, era già scritta: i posteri avevano giudicato.

Con le dovute, opportune e doverose scuse alla letteratura italiana, al Manzoni e all’Imperatore, ci poniamo la stessa domanda, declinando ad uno degli annunciati protagonisti del tennis azzurro di oggi e di domani: sarà vera gloria?

Federico Cinà esce al primo turno del Mutua Madrid Open, battuto dal danese Elmer Moller 6-4 7-6. Il risultato è lineare, la partita molto meno. Dentro quel secondo set c’è una fotografia piuttosto nitida del momento del giovane azzurro: quattro match point annullati, la possibilità di servire sul 6-5 per trascinare il match al terzo, poi il passaggio a vuoto, il break subito e il tie-break perso. Tutto condensato in pochi minuti, quelli in cui si decide una partita e, spesso, anche la percezione che resta addosso: un senso di incompiutezza in stile Gaudì.

Cinà ha giocato, è rimasto dentro lo scambio, ha costruito le sue occasioni, ma quando il livello si è alzato, quando la partita ha chiesto qualcosa in più, la risposta non è arrivata con la stessa continuità. Non è solo una questione tecnica: è gestione, è presenza, è capacità di incidere quando conta. Madrid, in questo senso, era un test importante e non tanto per il risultato in sé, quanto per capire a che punto fosse davvero il suo percorso. La sensazione è che il passaggio sia ancora incompleto, che il talento intravisto non si sia ancora tradotto in controllo della partita nei momenti chiave.

Scelte, crescita e un tennis ancora leggero

A 19 anni il punto non è fermarsi alla sconfitta, ma leggere il percorso. E qui entra in gioco anche la scelta di essere a Madrid con una wild card; un’opportunità prestigiosa, certo, ma anche un contesto complicato, con poco margine e tanta attenzione addosso. È legittimo chiedersi se non sarebbe stato più utile passare da tornei Challenger, accumulare partite, costruire fiducia, mettere punti, arrivando a Roma con una base diversa, meno esposta e più solida.

Così invece il rischio è quello di anticipare i tempi, di trovarsi subito dentro partite che chiedono una struttura che ancora non è completa. Anche perché, guardando il campo, c’è un elemento che resta invariato rispetto allo scorso anno. Le qualità di Cinà sono evidenti: buon anticipo, ottima difesa, capacità di muoversi bene sulla terra, ma la pesantezza dei colpi è rimasta la stessa. Ed è un limite che a questo livello si sente.

Quando lo scambio accelera, quando serve fare male, il suo tennis fatica a incidere, resta leggero. Non sposta abbastanza, non chiude con continuità, non crea quel disagio che oggi è necessario per competere stabilmente. Il confronto con i (quasi, avendo un anno in più) coetanei diventa inevitabile: Rafael Jodar ha già messo insieme un titolo ATP a Marrakech, con una palla pesante e difficile da contenere. Martin Landaluce ha mostrato a Miami segnali chiari, anche lui con una capacità di fare male superiore.

Due percorsi diversi, ma un punto in comune: la palla viaggia. Cinà, invece, resta più leggero. E in un tennis sempre più fisico e verticale, questo diventa un nodo centrale della sua crescita.

Dall’hype alle domande: il vero bivio

Nel giro di pochi mesi la narrazione attorno a Federico Cinà è sembrata descrivere un giocatore pronto a sfidare i più grandi: dalle vittorie che avevano acceso entusiasmo, Miami e Madrid dello scorso anno, oggi si è passati a un’analisi più concreta, meno emotiva. È un passaggio naturale, ma anche delicato, perché quando l’attenzione arriva presto, gestirla diventa parte del lavoro.

Il paragone con Luca Nardi torna quasi spontaneo: talento evidente, aspettative alte, percorso meno lineare di quanto si immaginasse. Con una differenza, forse, nella varietà del tennis, ma il senso resta lo stesso: serve tempo, serve struttura, serve continuità.

Cinà oggi si trova davanti a un bivio chiaro. Da una parte la strada dei grandi tornei, delle wild card, dei riflettori. Dall’altra quella più silenziosa, fatta di Challenger, di lavoro quotidiano, di sconfitte che aiutano a costruire qualcosa di più solido. E poi c’è il tema del contesto. Essere seguito dal padre Francesco Cinà, storico allenatore di Roberta Vinci, è una risorsa importante, ma anche una dinamica complessa. I rapporti padre-figlio e allenatore-giocatore possono funzionare, ma richiedono equilibrio e chiarezza. Non tutti riescono a mantenerli nel tempo, non tutti trovano la stessa stabilità vista, ad esempio, nel percorso di Flavio Cobolli con papà Stefano.

Il punto, però, resta sempre quello: il campo. Cinà ha margini, ha tempo, ha qualità per costruirsi una carriera solida, magari anche con picchi importanti, ma oggi è giusto cambiare prospettiva: meno proiezioni, più realtà, meno entusiasmo preventivo, più attenzione ai dettagli che fanno la differenza = tanto lavoro in più.

La priorità è chiara: fare punti, aumentare il peso di palla, trovare continuità. Tutto il resto viene dopo. Madrid lascia un segnale preciso, senza bisogno di forzare letture: il talento c’è, ma da solo non basta più, adesso inizia la parte più difficile, quella in cui si costruisce davvero un giocatore e quella che segna il confine tra una promessa e una certezza. Quello stretto va attraversato per non restare più nel campo delle ipotesi.