ATP Madrid: Cobolli vince un grande match e va ai quarti per la prima volta in un Masters 1000, Medvedev cede al terzo set

[10] F. Cobolli b. [7] D. Medvedev 6-3 5-7 6-4

Secondo Masters 1000 sul rosso e seconda sconfitta per mano di un italiano per Daniil Medvedev, ma le due partite non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Flavio Cobolli vince un match di rilievo che lo porta ai quarti di finale e lo fa con un super parziale conclusivo di 12 punti a 1, proprio quando sembrava che il match gli fosse sfuggito di mano.

Sul 4-4 del terzo set e 0-30 al servizio, sembrava che il russo fosse pronto a piazzare la zampata decisiva e invece Flavio ha raccolto splendidamente le ultime energie rimaste, portando a casa appunto 12 punti su 13, con l’unico perso tra l’altro a causa di un fortunoso nastro vincente su una palla che sembrava destinata a spegnersi in rete.

Cobolli ha mostrato sprazzi di grande tennis nel secondo set fino al 4-2 in suo favore, quando sembrava averlo già vinto, il match: la resa del suo dritto è stata impressionante fino a quel punto, ma Medvedev era molto diverso dal giocatore multato per scarso impegno dopo la partita persa 6-0 6-0 contro Berrettini a Montecarlo. Ha mostrato in ogni circostanza di volerla vincere e ha recuperato prima il break di vantaggio, da 2-4 a 5-4, e poi ha strappato di nuovo la battuta a Flavio nel dodicesimo gioco, forzando un terzo set che avrebbe potuto far sciogliere Cobolli dopo che il traguardo sembrava ormai vicino.

Si è ricomposto lo stesso e il set decisivo sembrava seguire i servizi senza particolari brividi, prima dell’epilogo imprevedibile: come avrebbe detto Rino Tommasi, un match che arriva 4 pari nel set decisivo, di solito è di alta qualità. Questo lo è stato pur con il saliscendi continuo dei due contendenti, capaci di grandi giocate sia in fase offensiva che difensiva.

Già nel primo set si era capito che sarebbe stato un match laborioso: i primi quattro giochi sono durati più di mezz’ora, prima che Flavio mettesse la freccia nel quinto game. Ha poi dovuto comunque recuperare da 15-40 nel nono gioco, quando era chiamato a servire per chiudere.

Alla fine arriva comunque con merito il primo quarto di finale in carriera in un torneo di questo livello, in cui ha prevalso la sua maggiore attitudine alla superficie, un paradosso se si pensa che Medvedev ha vinto un’edizione degli Internazionali d’Italia, fatto di cui è incredulo lui stesso.

Si tratta della terza vittoria di Flavio contro un Top 10, la prima era arrivata per ritiro di Holger Rune proprio qui a Madrid, 12 mesi fa.

Il ragazzo ne ha fatta ancora di strada…