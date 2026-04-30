ATP Madrid, Zverev: “A Monaco era Cobolli a dominare gli scambi, oggi non gliel’ho permesso”

Da Madrid, il nostro inviato



Più che al Manolo Santana, questa sera, sembrava di essere al Foro Italico, in virtù del calorosissimo tifo in favore di Flavio Cobolli. Eppure, non è bastato. Un Sascha Zverev scatenato ha cancellato i sogni di gloria dell’azzurro, imponendosi in due set. Sesta semifinale del 2026 per il tedesco, che sfiderà Alexander Blockx per un posto nella finalissima.

“Sono partito molto più forte, questo ha fatto la differenza”

Solo poche settimane fa, Cobolli incassava la vittoria più importante della sua carriera a Monaco di Baviera, battendo il padrone di casa, che ha fatto presto a vendicarsi in terra madrilena: “Credo che la differenza principale sia stata che sono partito molto più forte, ho giocato in modo molto più aggressivo e con ritmi molto più sostenuti rispetto a Monaco. A Monaco era lui a dominare gli scambi e oggi non gliel’ho permesso, quindi ne sono decisamente soddisfatto. Sono decisamente soddisfatto dell’atteggiamento con cui sono sceso in campo e, ovviamente, sono contento della vittoria“.

“Blockx? È aggressivo, non si tira indietro e sarà una partita emozionante”

Per Sascha, sarà l’ennesima semifinale stagionale, ma questa volta non troverà Sinner – lo affronterà in un’eventuale finale – e nemmeno Carlitos Alcaraz – costretto ai box per infortunio per qualche mese ancora -, bensì Alexander Blockx: “Penso che nei primi game dovrò probabilmente abituarmi, ma non vedo l’ora. È un giocatore giovane, un ottimo giocatore. L’ho visto giocare molto qui e mi piace il suo stile di tennis. È aggressivo, non si tira indietro e sarà una partita emozionante“.