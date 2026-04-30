Sevastova, il ritiro ora è definitivo: “Che montagne russe! Orgogliosa delle amicizie che ho costruito”

Anastasija Sevastova, ora, ha detto basta per davvero. Tramite un post pubblicato sul proprio account ‘Instagram’, infatti, la 36enne lettone ha annunciato la propria decisione di ritirarsi dal tennis professionistico. Inattiva, di fatto, dal 13 gennaio 2026 – quando perse 6-2 6-0 da Whitney Osuigwe al primo turno di qualificazioni all’Australian Open – la nativa di Liepaja (che da anni si è trasferita in Austria), aveva già appeso la racchetta al chiodo temporaneamente nel 2013, per poi rientrare nel 2015, e anche nel 2022, salvo ripresentarsi nel circuito a fine 2023. Ecco, dunque, le sue parole.

“Non è mai facile dire addio a qualcosa che ami veramente, ma dopo qualche mese di attenta riflessione, ho preso la mia decisione. Mi ritiro dal tennis professionistico. Ripensando a tutti questi anni (decenni, per la verità) non provo altro che gratitudine. Sono onorata di aver condiviso il campo con colleghe incredibili, allenatori, fisioterapisti, sponsor e ovviamente con i miei fantastici TIFOSI. Che corsa sulle montagne russe, piena di alti e bassi, gioie e sfide! Eppure, non potrei essere più orgogliosa di tutto quello che ho raggiunto, e ancor di più delle amicizie di una vita che ho costruito con tante persone eccezionali lungo il percorso. E infine, alla mia famiglia e ai miei cari: le parole non saranno mai abbastanza. Sappiato che il mio più profondo apprezzamento e il mio amore senza limiti sono per voi, sempre”.