ATP Madrid, Fils: “La sfida più grande di oggi? Il mio servizio…”

Forse ci si aspettava di più dal pimpante talento di Bandoufle, che da quando è rientrato dall’infortunio, nel 2026, ha conquistato un titolo ‘500 e due semifinali masters. Arthur Fils si presentava al tete a tete col numero uno – ovviamente – da underdog, status che non lo ha affatto agevolato. Sin dall’inizio, il francese, ha convissuto con un feeling terrificante al servizio, come ci ha raccontato in conferenza stampa.

D. Qual è stata la sfida più grande che hai affrontato oggi contro Sinner?

Arthur Fils: “Il mio servizio (ride). Il mio servizio. I numeri erano piuttosto deludenti. Ma ovviamente, no, scherzi a parte, è un grande campione. Non perde una partita forse da Indian Wells. Sta giocando alla grande, è molto sicuro di sé. Ha colpito la palla in modo molto pulito da entrambi i lati, e anche al servizio è stato molto bravo. Voglio dire, ovviamente il primo set è andato molto bene per lui, un po’ difficile per me. Mi sono dovuto abituare alla velocità della sua palla, è diverso quando giochi un incontro completo. Ho affrontato avversari davvero, davvero forti, ma è comunque diverso, capisci. Quando scendo in campo contro di lui, mi sembra di giocare un ottimo tennis, ma non è abbastanza. Poi il secondo set è andato molto meglio per me. Direi che ho avuto forse qualche occasione in più, ma non l’ho sfruttata. Ma, sì, ci sono molte cose di cui parlare”.

D. A proposito del tuo servizio nel primo set e della posizione in cui si trovava, era molto aggressivo. Che sensazione si prova quando si spinge così in avanti nel campo e si lancia sulle palle?

Arthur Fils: “Ovviamente c’è più pressione quando l’avversario avanza piuttosto che quando resta indietro. Beh, dipende dal giocatore, ma lui in particolare. Però non mi ha dato molto fastidio sul mio secondo servizio. Quello è andato abbastanza bene. Voglio dire, il problema era più il primo servizio. Sul secondo servizio lui avanzava, ma io non facevo doppi falli. Forse ne ho fatto uno o forse due, ma andava bene. Era solo il primo servizio, stavo cercando di spingere troppo, immagino, perché volevo ottenere punti facili. Contro quei giocatori, i migliori giocatori del mondo, i punti facili non arrivano”.

D. La stagione sta andando bene per te. Raccontaci qualcosa della collaborazione con Goran Ivanisevic, il tuo allenatore da febbraio: come sta andando? Si sta concentrando sul servizio, un po’ come faceva all’inizio con Novak? E poi parlaci un po’ di questo aspetto.

Arthur Fils: “Se ci concentriamo sul servizio, oggi non è stata una buona giornata. Ma no, no. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Penso che Goran mi stia aiutando molto con la sua esperienza. Certo, voglio dire, negli ultimi due anni ho fatto un lavoro fantastico anche con Ivan, e loro sono amici intimi. Quindi è piuttosto facile lavorare con entrambi. Ma, sì, da quando è arrivato anche Goran ho un altro modo di vedere le cose, sai. È piuttosto bello. Con entrambi sto lavorando molto bene. Sì, da quando abbiamo, a Doha, ma sono stati solo un paio di giorni, e Ivan era lì. Ma a Barcellona e ora a Madrid abbiamo fatto un ottimo lavoro e ne sono molto contento. Spero che continueremo così perché va piuttosto bene”.

D. Sono ormai tre mesi che sei tornato. Credo che tu abbia vissuto molte nuove esperienze, sia dal punto di vista della gestione fisica che dei risultati. Sono curioso: hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso in questo periodo?

Arthur Fils: “Che domanda pazzesca, amico. Imparo in fretta. Riesco a imparare le cose piuttosto in fretta. A Miami ho detto che stavo sprecando troppe energie in campo. E poi sono tornato a Barcellona e a Madrid completamente diverso. Imparo davvero in fretta“.