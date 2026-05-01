ATP Madrid: Zverev rimuove Blockx dalla strada per la finale. Troverà ancora Sinner

[2] A. Zverev b. A. Blockx 6-2 7-5

Si è conclusa in semifinale l’avventura di Alexander Blockx al Mutua Madrid Open, fermato dalla testa di serie n. 2 Alexander Zverev che ha messo in mostra le lacune del giovane tennista belga in risposta, risultando quasi inavvicinabile nei suoi turni di battuta: solamente dieci punti perduti in dieci turni di battuta.

Zverev torna così in finale in un Masters 1000 dopo più di un anno di attesa (Parigi Bercy 2024) e proverà a combattere la sua nemesi di questo inizio d’anno per provare a inserirsi nel duopolio Sinner-Alcaraz che sta dominando il tennis maschile.

La partita

Inizio molto risoluto di Zverev, che già nel primo game trova la via della rete e strappa immediatamente il servizio a Blockx. Il tedesco è piuttosto cauto negli scambi rimane parecchio dietro la linea di fondo a rintuzzare gli affondi di Blockx che prova a muovere il gioco, ma lo fa sbagliando un po’ troppo.

Zverev scappa sul 4-1 pesante, Blockx deve difendersi da tre set point sull’1-5, ma il set si chiude il gioco seguente con un 6-2 per il tedesco in 41 minuti.

Nel secondo parziale Blockx si scioglie un po’ di più, trova qualche colpo vincente da fondocampo, ma di fatto si gioca solamente sui suoi turni di battuta, perché Zverev al servizio è intrattabile. Il belga deve salvare palle break in quattro dei primi cinque turni di battuta del set, ma rimane aggrappato al match, nonostante i problemi in risposta.

Sul 5-5 sembra che la morsa stia per allentarsi quando Blockx va 40-0 sull’onda della percentuale di prime che è salita fino al 70%, ma Zverev recupera punto dopo punto, si procura l’ottava palla break del set e la trasforma grazie a un nastro beffardo che fa cadere la pallina nel campo di Blockx appena dopo la rete.

Uno smash da fondocampo, accompagnato da un urlo celebrativo, accompagna Sascha Zverev nella sua quarta finale a Madrid, la tredicesima a livello di Masters 1000 (7 vittorie e cinque sconfitte) dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

Ancora tu

Si ripropone dunque la sfida tra Sinner e Zverev, già vista a livello di semifinale nei primi tre Masters 1000 della stagione. I precedenti sono 9-4 in favore dell’altoatesino, che è in striscia positiva da otto incontri. Sinner è in vantaggio anche se si limitano i precedenti solo a quelli giocati sulla terra: 2-1, con l’ultima avvenuta tre settimane fa a Montecarlo.