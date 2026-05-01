ATP

Kei Nishikori annuncia il ritiro: “Chiudo a fine anno, ho dato tutto”

Il giapponese spiega: “Chiudo alla fine dell’anno, orgoglioso di quello che ho fatto”

Di Gianluca Sartori
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Kei Nishikori - ATP Houston 2025 (foto X @mensclaycourt)

🎾 UBICONTEST 2026
Gioca al nostro Fantatennis
Crea la tua squadra per gli Internazionali BNL d'Italia 2026 e prova a scalare la classifica. Scarica la nostra app! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Kei Nishikori conferma ufficialmente di aver deciso per il ritiro dal tennis professionistico. Appenderà la racchetta al chiodo alla fine dell’anno. “Appassionato di tennis fin da bambino, ho sempre sognato di arrivare ai massimi livelli e ce l’ho fatta, arrivando nella Top 10 (da primo giapponese della storia a riuscirci, ndr). Nelle vittorie e nelle sconfitte, le sensazioni che ho vissuto giocando di fronte ad arene strapiene rimarranno per sempre nel mio cuore. Ci sono stati momenti in cui ho provato ansia e frustrazione perché gli infortuni non mi hanno permesso di giocare quanto avrei voluto”.

Il giapponese classe 1989, arrivato al numero 4 del mondo nel 2015, ha giocato di recente alcuni Challenger in Nordamerica, ma di fatto ha abbandonato l’attività professionistica da almeno un anno. L’ultima apparizione sul circuito maggiore risale a Cincinnati 2025. “La voglia di migliorarmi e di superare i limiti mi ha sempre spinto a tornare in campo – sono le parole di Nishikori -. Tutte le esperienze mi hanno comunque arricchito. Vorrei poter continuare la mia carriera, ma se mi guardo indietro mi rendo conto di aver dato tutto. Amerò per sempre ogni ricordo”. Ancora da definire quale sarà l’ultimo torneo di Nishikori.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Madrid: Kostyuk conquista la sua prima finale “1000”, sconfitta Potapova dopo un match privo di logica
WTA
ATP Madrid, Cobolli: “Quando perdi una chance che può essere unica, è difficile averne un’altra. Andrò al Foro il più tardi possibile” [ESCLUSIVA]
Interviste Italiani
Alexander Zverev - Madrid 2026 (x @atptour)
ATP Madrid: Zverev approfitta di uno spento Cobolli. Semifinale con Blockx
ATP
ATP Madrid, Zverev: “A Monaco era Cobolli a dominare gli scambi, oggi non gliel’ho permesso”
Interviste