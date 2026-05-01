Kei Nishikori annuncia il ritiro: “Chiudo a fine anno, ho dato tutto”

Kei Nishikori conferma ufficialmente di aver deciso per il ritiro dal tennis professionistico. Appenderà la racchetta al chiodo alla fine dell’anno. “Appassionato di tennis fin da bambino, ho sempre sognato di arrivare ai massimi livelli e ce l’ho fatta, arrivando nella Top 10 (da primo giapponese della storia a riuscirci, ndr). Nelle vittorie e nelle sconfitte, le sensazioni che ho vissuto giocando di fronte ad arene strapiene rimarranno per sempre nel mio cuore. Ci sono stati momenti in cui ho provato ansia e frustrazione perché gli infortuni non mi hanno permesso di giocare quanto avrei voluto”.

Il giapponese classe 1989, arrivato al numero 4 del mondo nel 2015, ha giocato di recente alcuni Challenger in Nordamerica, ma di fatto ha abbandonato l’attività professionistica da almeno un anno. L’ultima apparizione sul circuito maggiore risale a Cincinnati 2025. “La voglia di migliorarmi e di superare i limiti mi ha sempre spinto a tornare in campo – sono le parole di Nishikori -. Tutte le esperienze mi hanno comunque arricchito. Vorrei poter continuare la mia carriera, ma se mi guardo indietro mi rendo conto di aver dato tutto. Amerò per sempre ogni ricordo”. Ancora da definire quale sarà l’ultimo torneo di Nishikori.