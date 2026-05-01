LIVE ATP Madrid: Sinner in finale, Fils battuto in due set

Amiche ed amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE scritta della semifinale del Mutua Madrid Open tra Jannik Sinner e Arthur Fils. L’azzurro, alla ricerca l’unica finale “1000” che gli manca, ha vinto in due set l’unico precedente, nel 2023 sul duro indoor di Montpellier. Durante quella settimana di febbraio, Jannik era n. 17 del ranking, mentre addirittura 163° Arthur, che invece vuole la sua prima finale a questo livello. Entrambi sono imbattuti sulla terra quest’anno.

Sinner b. Fils 6-2 6-4 Fils riesce a tirare uno sventaglio che fa impazzire il pubblico. Altri 15 così e la porta al terzo. Niente da fare, vince Sinner.

Break Sinner, 6-2 5-4 La grafica non fa in tempo a dirci che ora Fils è in leggero vantaggio per scambi da fondo vinti che Jannik ne fa suoi tre di fila e brekka. Cambio campo, poi servirà per andare in finale.

Sinner – Fils 6-2 4-4 Mentre Arthur è passato dal 39 al 71% di prime in campo, quelle di Jannik scarseggiano, ma l’avversario non ne approfitta. Anche perché il Rosso di Sesto lo inchioda sulla diagonale di rovescio e gli fa colpire il dritto solo da destra e in corsa.

Sinner – Fils 6-2 3-3 Al quinto game il francese annulla due palle break da sinistra e si carica. Jannik ogni tanto commette un errore, poi piazza un paio di ace, così…

Sinner – Fils 6-2 2-2 Più sicuro ora Arthur al servizio, vediamo quanto dura.

Sinner – Fils 6-2 1-1 La grafica relativa al primo set mostra che, comprensibilmente, due volte su tre Jannik è andato verso il rovescio francese e mai al centro. 39% di prime in campo per Arthur che, intanto, ha tenuto il turno iniziale, presto imitato da Jan.

Set Sinner, 6-2 Fils riesce a prolungare il minimo indispensabile, ma la partita è segnata e Jannik chiude il parziale in battuta.

Sinner – Fils 5-1 Jannik si assicura la possibilità di servire due volte per il set… Ne avrà l’occasione?

Sinner – Fils 4-1 La qualità della risposta di Jannik crea qualche problema al francese, che peraltro è inferiore anche nello scambio. Apertura con il rovescio, drittone lungolinea e nuovo break per Sinner.

Break Sinner, 2-1 Quattro errori di Fils e Jannik allunga presto.

Sinner – Fils 1-1 Arthur trascinato ai vantaggi nel game di apertura, Jannik tiene a zero.