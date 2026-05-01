Madrid, il programma di sabato 2 maggio: Andreeva sfida Kostyuk alle 17 per il titolo

Da Madrid, il nostro inviato

Il Mutua Madrid Open è ormai agli sgoccioli. E da sabato 2 maggio a domenica 3, la Caja Magica ospiterà tutte le finali dei rispettivi tabelloni. Nella giornata di sabato, Il Manolo Santana darà il via alle danze alle ore 14:00, con la finalissima di doppio maschile. La coppia a questo punto favorita Heliovaara/Patten attende i vincitori tra Guinard/Andreozzi e Gonzalez/Molteni.

Circa la finale femminile, invece, è già tutto definito. Non prima delle 17:00, sfida da non perdere tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. La giovanissima russa per conquistare il terzo ‘1000 della carriera. L’ucraina, punta alla prima grande gioia.