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Madrid, il programma di domenica 3 maggio: Sinner-Zverev non prima delle 17

L'azzurro ad un passo dalla storia. Andreeva in lizza per ben due titoli a Madrid, e domenica disputerà la finale di doppio a partire dalle 14

Di Pietro Sanò
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)
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Da Madrid, il nostro inviato
La spedizione madrilena, per noi di Ubitennis, è in procinto di terminare. Nella giornata di domenica 3 maggio, si decideranno le sorti del Mutua Madrid Open, con la finale di doppio femminile, e quella più attesa, di singolare maschile.

Il pubblico spagnolo varcherà l’ingresso della Caja Magica appena prima delle 14:00, per seguire la finalissima tra Andreeva/Shnaider e Siniakova/Townsend – teste di serie numero 2 del seeding. La giovane Mirra, rischia di mettere a segno una clamorosa doppietta in terra iberica, dato che lotterà per il titolo sia in singolare che in doppio.

Alle 17:00, invece, appuntamento con la storia per Jannik Sinner. L’azzurro sfiderà ancora una volta Sascha Zverev, puntando a diventare il primo tennista nella storia a conquistare 5 masters 1000 consecutivi, battendo Rafa e Nole.

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