WTA Madrid, Kostyuk: “I boxer portafortuna? C’era un po’ di confusione in lavanderia…”

Da Madrid, il nostro inviato

Sul Manolo Santana, Marta Kostyuk e Mirra Andreeva hanno combattuto strenuamente in un duello serrato, che forse avrebbe anche meritato un terzo set. La potenza e l’arroganza tennistica dell’ucraina hanno prevaricato la giovane russa, crollata emotivamente al termine del match. Kostyuk, dal canto suo, è arrivata in conferenza quasi saltellando per l’incontenibile gioia, portando con sé – con grande fierezza – il trofeo del Mutua Madrid Open.

“Sono cresciuta allenandomi con mia madre. Mai facile uscire da questo rapporto”

“Credo che all’inizio di quest’anno abbia detto alla mia squadra che finalmente sento che i risultati che ho ottenuto quando avevo 15 anni non mi pesano più. Perché ho vissuto per molti anni in quella situazione in cui tutti si aspettavano grandi risultati da me. Cioè, arrivare quasi a vincere, capisci, ottenere risultati così buoni. Essendo così giovane era quasi come una maledizione. Penso che liberarmi da tutto ciò sia stato davvero incredibile. Sono molto orgogliosa di me stessa per essere riuscita a ottenere tutto quello quando avevo 14 e 15 anni. Mi ha sicuramente dato la libertà di godermi questo sport e di praticarlo e basta. Sì, è stato un percorso incredibilmente lungo, specialmente con la strada che ho intrapreso. Sono cresciuta allenata da mia madre. Non è mai facile uscire da questo rapporto e riuscire a farlo, sai, avendo mia madre come la persona più vicina nella mia vita. La chiamo sempre quando ho bisogno di sostegno o quando voglio semplicemente parlarle. In realtà ho fatto un breve ritiro con lei prima della stagione sulla terra battuta, quindi devo sicuramente ringraziarla per tutte le vittorie che ho ottenuto nell’ultimo mese”.

“Continuo a non pensare al ranking, è solo una conseguenza di ciò che fai”

“Non mi concentro sulle classifiche. Il mio obiettivo, anzi, non proprio il mio obiettivo, ma sarei, sarei molto felice se finissi la stagione sulla terra battuta tra le prime 20. Non pensavo ad una posizione specifica o altro. Volevo solo essere il più costante possibile. Non ci pensavo. Continuo a non pensare alla classifica, perché la classifica è solo una conseguenza di ciò che fai in campo. Sì, non cambia nulla. Probabilmente avrò dei tabelloni un po’ più favorevoli, ma, sai, alla fine, tutte le giocatrici sono super solide e davvero brave. Quindi non mi concentro su quello. Come ho detto, voglio solo continuare a lavorare e divertirmi”.

“Non gioco mai bene a Parigi, quindi sto tornando alle basi”

Il trofeo e le aspettative sui prossimi appuntamenti: “Il Roland Garros è tra tre settimane e non ci ho ancora pensato minimamente. Perché c’è ancora Roma, c’è Strasburgo, ci sono ancora tanti giorni di lavoro da fare. L’anno scorso a Parigi ho giocato davvero male. Ho disputato una partita assolutamente terribile e per un po’ di tempo ne sono rimasto davvero demoralizzata. Ho fatto un buon percorso a Madrid e a Roma, e poi probabilmente avevo grandi aspettative su me stessa, non lo so, ma è stata probabilmente una delle sconfitte più difficili della mia carriera. Inoltre non gioco mai bene a Parigi, quindi, sto tornando alle basi e a ciò che mi ha fatto vincere qui questa settimana. Voglio divertirmi ed essere aperta alle opportunità di sofferenza e alle diverse sfide che dovrò affrontare lungo il percorso. Ma, sì, il Roland Garros è ancora lontanissimo, quindi non lo so. Spero di essere in salute, ed è tutto ciò che conta”.

“A volte c’è un po’ di confusione in lavanderia, e ci sono capitati questi boxer…”

Sui bizzarri boxer mostrati durante la premiazione dal team: “Sì, abbiamo un servizio di lavanderia per il torneo. A volte c’è un po’ di confusione, ci capita di ritrovarci i calzini di qualcun altro o cose del genere, succede sempre qualcosa. E l’anno scorso ci sono capitati questi boxer con la scritta «boxer portafortuna». Allora Sandra ha detto: “Non li do via”. Così se li è tenuti. E, sai, quando stavo vincendo l’anno scorso, lei me li tirava fuori dopo che avevo vinto. Erano come il nostro portafortuna. Non ne abbiamo molti, ma questa era solo una nostra coincidenza. Quest’anno non voleva portarli in viaggio, erano semplicemente qui. Prima di venire qui è andata in macchina a casa di suo padre a prenderli per portarli a Madrid. Poi abbiamo fatto una battuta e abbiamo detto: “Ok, se vinco, dobbiamo farci una foto con i pantaloncini ovunque”. In realtà ho detto a mio marito che avrebbe dovuto indossarli nelle foto, sopra i pantaloni. Ma lui non l’ha fatto, quindi va bene così“.