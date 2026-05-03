LIVE ATP Madrid, finale: Sinner in autostrada, primo set 6-1 su Zverev

Al via Sinner-Zverev
I giocatori sono entrati in campo sul Manolo Santana, tutto pronto per il match che assegnerà il titolo.
Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta della finale del Masters 1000 di Madrid, edizione 2026. I protagonisti sono Jannik Sinner e Sascha Zverev: partenza prevista alle ore 17. Seguiremo insieme l’evoluzione di una partita che potrebbe dare a Jannik il quinto titolo Masters 1000 consecutivo: impresa mai riuscita a nessuno prima di lui. Dall’altro lato, uno Zverev che proverà a interrompere la striscia attualmente aperta di otto sconfitte consecutive contro il numero uno del mondo.
Break Sinner: 2-1
Zverev prova a giocare in maniera più propositiva, ma non trova necessariamente sempre il campo. Altri due gratuiti e Sinner ottiene il break di vantaggio anche nel secondo set
Secondo set: Zverev 1-0
Sascha torna in campo con un piglio diverso e un atteggiamento più aggressivo e tiene il servizio a zero
Sinner 6-1
In soli 25 minuti Jannik Sinner chiude il primo set con un ace. Quasi la metà dei suoi servizi non hanno avuto risposta
Sinner 5-1
Zverev muove il punteggio, ma ormai il primo set è compromesso
Sinner 5-0
In 17 minuti Sinner è già in dirittura d’arrivo del primo set
Sinner 4-0
La partita precipita. Zverev sbaglia due colpi sopra la testa piuttosto semplici e poi regala il secondo break a Sinner. La battuta del tedesco è insolitamente inefficace
Sinner 3-0
Zverev sembra un parente stretto di quello che ha giocato la semifinale di Indian Wells: per ora il tedesco è non pervenuto
Sinner 2-0
Pessimo inizio per chi vorrebbe una partita combattuta. Zverev cede il servizio a 15 con un paio di errori. Sinner già in fuga
Sinner 1-0
Dopo il primo punto perso (e sottolineato da un boato del pubblico), Sinner tiene il servizio a 15
Sinner serve per primo
Alle 17.13 locali Sinner inizia la partita alla battuta
Tutto pronto per la finale
Stanno per entrare in campo a Madrid Jannik Sinner e Alexander Zverev per la finale del Mutua Madrid Open 2026