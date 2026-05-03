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Sinner vince a Madrid, le reazioni social. Da Meloni a Tajani

Cinque Master 1000 in serie, tutti evidenziano la prodezza. Bertolucci si sofferma sulla durata della finale...

Di Danilo Gori
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @MutuaMadridOpen)

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Arrivano le prime reazioni illustri all’impresa di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open. Tutte o quasi sono improntate, comprensibilmente, alla cinquina consecutiva di corone 1000 confezionata dal campione. Curiosamente anche la scelta della foto a corredo del post X del Presidente della Camera Dei Deputati Lorenzo Fontana, della Premier Giorgia Meloni e del vice-premier Matteo Salvini è caduta praticamente sul medesimo scatto di Sinner.

L’altro vice-premier, Antonio Tajani, cambia polaroid e preferisce limitarsi a sottolineare i quattro titoli 1000 nell’anno solare in corso.

La Federazione ovviamente rimane sul leit-motiv già descritto mentre Paolo Bertolucci, meno obbligato e comunque incline ad atteggiamenti formali, mostra Sinner nel momento in cui paga l’affitto del campo a Madrid. Si legge “1 hora”: nessun riferimento alla durata del match. Nè ai cinque titoli di fila di Sinner, come sul profilo di Giorgia Meloni.

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