Sinner vince a Madrid, le reazioni social. Da Meloni a Tajani

Arrivano le prime reazioni illustri all’impresa di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open. Tutte o quasi sono improntate, comprensibilmente, alla cinquina consecutiva di corone 1000 confezionata dal campione. Curiosamente anche la scelta della foto a corredo del post X del Presidente della Camera Dei Deputati Lorenzo Fontana, della Premier Giorgia Meloni e del vice-premier Matteo Salvini è caduta praticamente sul medesimo scatto di Sinner.

L’altro vice-premier, Antonio Tajani, cambia polaroid e preferisce limitarsi a sottolineare i quattro titoli 1000 nell’anno solare in corso.

La Federazione ovviamente rimane sul leit-motiv già descritto mentre Paolo Bertolucci, meno obbligato e comunque incline ad atteggiamenti formali, mostra Sinner nel momento in cui paga l’affitto del campo a Madrid. Si legge “1 hora”: nessun riferimento alla durata del match. Nè ai cinque titoli di fila di Sinner, come sul profilo di Giorgia Meloni.

Jannik, batti il cinque 5⃣



Jannik Sinner è il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi 🦊 pic.twitter.com/k3NdyhXK8C — FITP (@federtennis) May 3, 2026

Sinner oggi a Madrid pic.twitter.com/iP6qDVd60m — paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 3, 2026

5 Masters 1000 consecutivi per Jannik Sinner, il primo nella storia. Leggenda! Congratulazioni campione! pic.twitter.com/PjElN07dLF — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) May 3, 2026

Cinque Masters 1000 consecutivi.

Un’impresa mai riuscita a nessuno.

Jannik #Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile 🇮🇹 pic.twitter.com/MNdQtMbYiu — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 3, 2026

FANTASTICO SINNER! Primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Orgoglio Azzurro 🇮🇹 pic.twitter.com/1yUqyhrILo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 3, 2026