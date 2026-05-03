WTA Madrid, doppio: titolo per Siniakova/Townsend. Battute Andreeva e Shnaider

[2] K.Siniakova/T. Townsend b. M.Andreeva/D. Shnaider 7-6(2) 6-2

Continua il 2026 da sogno come team per Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Il duo ceco-statunitense mette le mani anche sul titolo del Mutua Madrid Open, superando in finale le giovani russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva con il punteggio di 7-6(2) 6-2 in un’ora e ventinove minuti.

Per Townsend e Siniakova quello di Madrid è il terzo titolo stagionale su appena quattro tornei disputati insieme nel 2026. Una striscia impressionante che le ha viste dominare la categoria WTA 1000: prima della terra spagnola, la coppia aveva infatti completato il prestigioso Sunshine Double a marzo, piegando Danilina/Krunic a Indian Wells ed Errani/Paolini a Miami. In bacheca le due come coppia vantano anche il WTA 1000 di Dubai vinto nel 2025. Il tutto senza dimenticare i due successi più importanti arrivati a livello Slam: Wimbledon nel 2024 e all’Australian Open nel 2025.

Con questi 1000 punti Siniakova/Townsend balzano al secondo posto nella Race alle spalle delle vincitrici dell’Australian Open Krunic/Danilina. Siniakova, però, ritornerà in vetta alla classifica WTA di doppio per quella che sarà la sua 181esima settimana in vetta al ranking, rendendola la terza tennista con più settimane in vetta al ranking di doppio alle spalle di Martina Navratilova (237 settimane) e Liezel Huber (199 settimane).

Due finali e due sconfitte per Mirra Andreeva

Non c’è spazio per sorridere per Mirra Andreeva alla seconda finale con epilogo amaro in terra madrilena. Andreeva non riesce a trovare un modo per cancellare le lacrime post sconfitta contro Marta Kostyuk e si accontenta ancora una volta del trofeo da runner up. Si rivela ancora una volta indigeste per il duo russo il tandem composto da Siniakova e Townsend. La coppia ceco-statunitense aveva, infatti, vinto i due precedenti disputati (entrambi relativi al 2025). Per la coppia russa quello di Madrid era il primo torneo di doppio di questo 2026 come duo dalle WTA Finals dello scorso anno, chiuse senza vittorie.

Andreeva e Shnaider avranno, tuttavia, qualche rammarico per come è andato il primo parziale. Le russe iniziano meglio e approfittano di una situazione non ottimale delle avversarie, complice una Siniakova estremamene fallosa. Andreeva/Shnaider mancano sul deciding point l’occasione per il 5-2, ma pagano a caro prezzo il turno di servizio di Shnaider chiamata a chiudere il set. Le russe commettono tre errori in quattro punti e spianano la strada per la rimonta di Siniakova/Townsend. Il duo ceco-statunitense agguanta e domina il tie-break e da lì non c’è più partita. Nel secondo set, arriva subito il break in apertura, non concedendo nulla alle due avversarie con soli tre punti persi al servizio.