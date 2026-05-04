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Ranking ATP: Sinner stacca ulteriormente Alcaraz, Musetti perde terreno

Nelle prossime settimane, il divario tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel ranking ATP non potrà che aumentare ancora di più

Di Francesco Maconi
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Jannik Sinner - Madrid 2026 (foto X @atptour)

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Con la vittoria, domenica 3 maggio, di Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, la vetta del ranking ATP rimane al sicuro. L’azzurro, che ha sconfitto nell’ultimo atto Alexander Zverev in 57 minuti, si è assicurato tutti e 1000 i punti del torneo spagnolo, mentre Carlos Alcaraz attende il rientro dopo il Roland Garros. Per il numero 2 della classifica la situazione, causa infortunio, è tutt’altro che rosea. Nei prossimi due grandi appuntamenti, infatti, l’iberico non potrà difendere un totale di 3.000 punti, contro i 1.950 di Jannik. Il divario tra i due, al momento pari a 1.390 punti, aumenterà dunque di almeno altri 1.050 punti ATP.

Sezioni
Ranking ATP, sorridono Blockx e FilsIl ranking ATP aggiornatoSalgono Cobolli e Darderi, scende MusettiIl ranking degli italiani

Alexander Zverev, pur avendo raggiunto la finale nella capitale spagnola, resta a 5.805 punti, e quindi ampiamente dietro i due sovrani della classifica maschile. Senza andare a esaminare i risultati sul campo e guardando puramente la classifica, ad aver subito i danni maggiori sono stati i due finalisti della scorsa edizione. Casper Ruud, vincitore nel 2025 e arrestatosi nell’edizione appena conclusasi ai quarti di finale, è uscito per la prima volta dal maggio 2021 dalla top 20. Il finalista del 2025, Jack Draper, non ha invece preso parte all’evento e si ritrova ora al cinquantesimo posto della classifica ATP. Il tennista britannico, inoltre, salterà anche Roma, dove difende 200 punti, e probabilmente uscirà addirittura dalla top 70 del ranking.

Ranking ATP, sorridono Blockx e Fils

Tra chi sorride di più, al termine di questa settimana, ci sono sicuramente Rafael Jodar, Arthur Fils e Alexander Blockx. Mentre i primi due hanno guadagnato otto posizioni ciascuno, prima di venire eliminati da Jannik Sinner, il belga ha fatto un balzo di 33 posizioni nel ranking, prima di venire eliminato da Alexander Zverev in semifinale. Ora lo spagnolo è 34esimo nel ranking, il francese e alla posizione numero 17. Il 2005 di Anversa si porta infine alla posizione numero 36. Infine, a salire di otto posizioni è anche Alejandro Tabilo, vincitore del challenger 175 di Aix-en-Provence. Il cileno, due anni fa semifinalista a Roma, è ora al numero 35 della classifica maschile.

Il ranking ATP aggiornato

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Jannik SinnerItalia14.350=
2Carlos AlcarazSpagna12.960=
3Alexander ZverevGermania5.805=
4Novak DjokovicSerbia4.700=
5Felix Auger-AliassimeCanada4.050=
6Ben SheltonUSA4.030=
7Taylor FritzUSA3.770=
8Alex De MinaurAustralia3.755=
9Daniil MedvedevRussia3.460+1
10Lorenzo MusettiItalia3.415-1
11Alexander BublikKazakistan3.355=
12Flavio CobolliItalia2.750+1
13Jiri LeheckaRepubblica Ceca2.715+1
14Andrey RublevRussia2.590-2
15Karen KhachanovRussia2.220+1
16Valentin VacherotMonaco2.147+1
17Arthur FilsFrancia2.130+8
18Tommy PaulUSA1.975=
19Cameron NorrieRegno Unito1.918+4
20Luciano DarderiItalia1.890+2

Salgono Cobolli e Darderi, scende Musetti

Per gli azzurri la settimana passata ha un sapore dolceamaro. Perde una sola posizione, ma ben 300 punti, Lorenzo Musetti, per cui la stagione su terra si sta rivelando più difficile del previsto. Ora il carrarino è decimo del ranking, e distante solo 60 punti da Bublik undicesimo. A occupare la dodicesima posizione della classifica è Flavio Cobolli, distante circa 600 lunghezze dai primi 10. Il bottino del romano è aumentato di 150 punti a Madrid, e Roma, suo torneo di casa, ha solo 10 punti da difendere. Rientra in top 20 Luciano Darderi, grazie anche ai punti persi da Ruud, Tiafoe e Francisco Cerundolo.

Altra settimana negativa per Matteo Berrettini, che a Madrid esce all’esordio contro Prizmic e prova a rifarsi a Cagliari, dove esce ai quarti al terzo set contro Hurkacz. Il trentenne romano perde dieci posizioni, finendo al numero 100 del ranking ATP. Gli azzurri a stupire al challenger 175 sardo ci sono stati, e parliamo di Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. I due, che si sono sfidati in semifinale a Cagliari, hanno portato a casa risultati eccezionali. Matteo, seppur non scalando il ranking, ha trovato il suo primo trionfo da giugno 2023 e una buona iniezione di fiducia in un periodo complicato. Il 2004 di Genova ha invece confermato di poter giocare alla pari contro i migliori. Con questi risultati, Cadenasso ha fatto un balzo di 36 posizioni nel ranking, ora serve solo trovare la giusta costanza.

Il ranking degli italiani

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
1Jannik Sinner14.350=
10Lorenzo Musetti3.415-1
12Flavio Cobolli2.750+1
20Luciano Darderi1.890+2
66Lorenzo Sonego830-4
80Mattia Bellucci737-2
100Matteo Berrettini625-8
106Matteo Arnaldi596-3
112Francesco Maestrelli575=
141Stefano Travaglia444=
145Francesco Passaro431+4
151Luca Nardi409-9
155Andrea Pellegrino393-25
164Giulio Zeppieri372+1
182Marco Cecchinato329+6
196Gianluca Cadenasso297+36
205Lorenzo Giustino283+4
225Federico Cinà255-20
232Matteo Gigante246-38
240Raul Brancaccio238+11
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