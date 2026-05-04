Ranking ATP: Sinner stacca ulteriormente Alcaraz, Musetti perde terreno

Con la vittoria, domenica 3 maggio, di Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid, la vetta del ranking ATP rimane al sicuro. L’azzurro, che ha sconfitto nell’ultimo atto Alexander Zverev in 57 minuti, si è assicurato tutti e 1000 i punti del torneo spagnolo, mentre Carlos Alcaraz attende il rientro dopo il Roland Garros. Per il numero 2 della classifica la situazione, causa infortunio, è tutt’altro che rosea. Nei prossimi due grandi appuntamenti, infatti, l’iberico non potrà difendere un totale di 3.000 punti, contro i 1.950 di Jannik. Il divario tra i due, al momento pari a 1.390 punti, aumenterà dunque di almeno altri 1.050 punti ATP.

Alexander Zverev, pur avendo raggiunto la finale nella capitale spagnola, resta a 5.805 punti, e quindi ampiamente dietro i due sovrani della classifica maschile. Senza andare a esaminare i risultati sul campo e guardando puramente la classifica, ad aver subito i danni maggiori sono stati i due finalisti della scorsa edizione. Casper Ruud, vincitore nel 2025 e arrestatosi nell’edizione appena conclusasi ai quarti di finale, è uscito per la prima volta dal maggio 2021 dalla top 20. Il finalista del 2025, Jack Draper, non ha invece preso parte all’evento e si ritrova ora al cinquantesimo posto della classifica ATP. Il tennista britannico, inoltre, salterà anche Roma, dove difende 200 punti, e probabilmente uscirà addirittura dalla top 70 del ranking.

Ranking ATP, sorridono Blockx e Fils

Tra chi sorride di più, al termine di questa settimana, ci sono sicuramente Rafael Jodar, Arthur Fils e Alexander Blockx. Mentre i primi due hanno guadagnato otto posizioni ciascuno, prima di venire eliminati da Jannik Sinner, il belga ha fatto un balzo di 33 posizioni nel ranking, prima di venire eliminato da Alexander Zverev in semifinale. Ora lo spagnolo è 34esimo nel ranking, il francese e alla posizione numero 17. Il 2005 di Anversa si porta infine alla posizione numero 36. Infine, a salire di otto posizioni è anche Alejandro Tabilo, vincitore del challenger 175 di Aix-en-Provence. Il cileno, due anni fa semifinalista a Roma, è ora al numero 35 della classifica maschile.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Jannik Sinner Italia 14.350 = 2 Carlos Alcaraz Spagna 12.960 = 3 Alexander Zverev Germania 5.805 = 4 Novak Djokovic Serbia 4.700 = 5 Felix Auger-Aliassime Canada 4.050 = 6 Ben Shelton USA 4.030 = 7 Taylor Fritz USA 3.770 = 8 Alex De Minaur Australia 3.755 = 9 Daniil Medvedev Russia 3.460 +1 10 Lorenzo Musetti Italia 3.415 -1 11 Alexander Bublik Kazakistan 3.355 = 12 Flavio Cobolli Italia 2.750 +1 13 Jiri Lehecka Repubblica Ceca 2.715 +1 14 Andrey Rublev Russia 2.590 -2 15 Karen Khachanov Russia 2.220 +1 16 Valentin Vacherot Monaco 2.147 +1 17 Arthur Fils Francia 2.130 +8 18 Tommy Paul USA 1.975 = 19 Cameron Norrie Regno Unito 1.918 +4 20 Luciano Darderi Italia 1.890 +2

Salgono Cobolli e Darderi, scende Musetti

Per gli azzurri la settimana passata ha un sapore dolceamaro. Perde una sola posizione, ma ben 300 punti, Lorenzo Musetti, per cui la stagione su terra si sta rivelando più difficile del previsto. Ora il carrarino è decimo del ranking, e distante solo 60 punti da Bublik undicesimo. A occupare la dodicesima posizione della classifica è Flavio Cobolli, distante circa 600 lunghezze dai primi 10. Il bottino del romano è aumentato di 150 punti a Madrid, e Roma, suo torneo di casa, ha solo 10 punti da difendere. Rientra in top 20 Luciano Darderi, grazie anche ai punti persi da Ruud, Tiafoe e Francisco Cerundolo.

Altra settimana negativa per Matteo Berrettini, che a Madrid esce all’esordio contro Prizmic e prova a rifarsi a Cagliari, dove esce ai quarti al terzo set contro Hurkacz. Il trentenne romano perde dieci posizioni, finendo al numero 100 del ranking ATP. Gli azzurri a stupire al challenger 175 sardo ci sono stati, e parliamo di Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso. I due, che si sono sfidati in semifinale a Cagliari, hanno portato a casa risultati eccezionali. Matteo, seppur non scalando il ranking, ha trovato il suo primo trionfo da giugno 2023 e una buona iniezione di fiducia in un periodo complicato. Il 2004 di Genova ha invece confermato di poter giocare alla pari contro i migliori. Con questi risultati, Cadenasso ha fatto un balzo di 36 posizioni nel ranking, ora serve solo trovare la giusta costanza.

Il ranking degli italiani