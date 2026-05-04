TV e Rete: sei canali dedicati su SKY Sport per gli Internazionali d’Italia

Il grande tennis torna protagonista a Roma dal 5 al 17 maggio con lo spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia, su Sky e in streaming su NOW. Al via l’83esima edizione, con oltre 500 ore di programmazione live, tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento.

Una copertura senza precedenti. Per l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata per il torneo romano. Il Foro Italico sarà protagonista di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a 6 canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis, in grado di seguire ogni campo e ogni momento chiave. Una visione totale e immersiva che consentirà agli appassionati di vivere il torneo nella sua completezza, valorizzando non solo i grandi match del Centrale, ma anche le sfide più significative sui campi secondari.



Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti. A rendere l’esperienza di visione ancora più completa e personalizzabile sarà, come sempre, Sky Sport Plus, l’opzione interattiva che consentirà agli spettatori di spostarsi in completa autonomia da un campo all’altro, scegliendo in tempo reale quale match seguire. Un impegno editoriale e produttivo che si inserisce in un contesto di forte crescita dell’interesse del pubblico: questi primi mesi della stagione di tennis dei tornei ATP hanno fatto segnare un aumento di oltre il 25% anno su anno.

I volti e le voci del tennis su Sky . A fare da cornice, guida e chiave di lettura dell’intero evento sarà Sky Tennis Show, lo studio di riferimento che accompagnerà ogni giornata di gara raccontando e commentando tutto ciò che accade a Roma. Il programma sarà condotto da Eleonora Cottarelli e Alessandro Lupi, con la presenza fissa in studio di Ivan Ljubicic e la partecipazione di Flavia Pennetta, Renzo Furlan e degli altri talent di Sky Sport.

Un racconto reso possibile anche grazie al contributo della squadra di inviati al Foro Italico, composta da Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante, Dalila Setti, Giorgia Mecca e Michela Curcio e dal grande team di giornalisti e filmakers sul campo e in redazione.

Il programma offrirà analisi puntuali, approfondimenti tecnici, interviste esclusive e uno sguardo privilegiato su ciò che succede dentro e fuori dal campo, restituendo al pubblico l’atmosfera unica degli Internazionali BNL d’Italia.

Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme. In campo una squadra di commentatori e talent di altissimo livello: al microfono e in studio si alterneranno grandi ex campioni e voci autorevoli del tennis italiano e internazionale tra i quali Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta, Ivan Ljubicic, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Fabio Colangelo, Nicolò Cotto e Marco Crugnola.

Il team delle telecronache degli Internazionali BNL d’Italia, che si allarga anche per raccontare la “Diretta Tennis”, sarà composto da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Alessandro Sugoni, Riccardo Bisti, Lorenzo Cazzaniga, Nicolò Ramella, Gaia Brunelli, Peppe Di Giovanni, Elia Faggion, Calogero Destro, Matteo Sfolcini e Filippo Salmini.

Il coordinamento editoriale sarà affidato al responsabile del gruppo tennis Marco Caineri e Giampaolo Iurilli, con Matteo Renzoni; in redazione Barbara Grassi, Michela Curcio ed Ettore Mazzara.

Accanto alla copertura live, spazio anche ai contenuti editoriali che celebrano la storia e i protagonisti del tennis. Da non perdere Tennis Heroes – Panatta, disponibile on demand, il nuovo episodio della serie dedicata al 1976, l’anno magico, a cinquant’anni dalla vittoria agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e in Coppa Davis. Con lui Paolo Bertolucci, compagno di un’epoca irripetibile, per un racconto che unisce passato e presente nella storia di uno dei tornei più iconici del tennis mondiale e che si inserisce idealmente nel clima unico del Foro Italico.