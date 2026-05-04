WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma stanno per prendere il via e l’attesa è enorme per capire se, a livello WTA, Jasmine Paolini riuscirà a difendere il titolo conquistato un anno fa. Dopo il combined di Madrid, che ha incoronato Marta Kostyuk al femminile e Jannik Sinner al maschile, sarà la Capitale ad ospitare il prossimo Masters 1000 della stagione. Si partirà martedì 5 maggio e si proseguirà fino a domenica 17: partiranno in 96, tra accessi dalla porta principale, wild card, qualificate e chi entrerà con il ranking protetto, ma solo una di loro alzerà il trofeo al cielo sul Centrale del Foro Italico.

Jasmine, nona del seeding, non avrà vita facile nel confermare il successo del 2025, ottenuto in finale contro Coco Gauff. Per l’azzurra, il cammino verso la finale prevede Mirra Andreeva agli ottavi, la stessa Gauff o Jovic ai quarti, Sabalenka o Anisimova in semifinale e Iga Swiatek o Elena Rybakina all’ultimo atto. Considerando la qualità di queste avversarie, l’azzurra dovrà fare ancora meglio dell’anno scorso per difendere il titolo e i mille punti. Sarà poi derby azzurro tra Lisa Pigato e Tyra Grant, entrambe accreditate di una wildcard, che si sfideranno all’esordio per andare a sfidare la canadese e decima del seeding Victoria Mboko. Infine, il torneo potrà essere una possibilità di riprendersi per Iga Swiatek, tre volte campionessa nell’Urbe e possibile avversaria di Elisabetta Cocciaretto al terzo turno.

WTA Roma, gli ottavi di finale teorici

[1] A. Sabalenka (BLR) – [13] L. Noskova (CZE)

[12] B. Bencic (SUI) – [6] A. Anisimova (USA)

[3] C. Gauff (USA) – [16] I. Jovic (USA)

[9] J. Paolini (ITA) – [8] M. Andreeva (RUS)

[5] J. Pegula (USA) – [11] K. Muchova (CZE)

[7] E. Svitolina (UKR) – [10] V. Mboko (CAN)

[15] N. Osaka (JPN) – [4] I. Swiatek (POL)

[14] E. Alexandrova (RUS) – [2] E. Rybakina (KAZ)

I primi turni delle italiane

[9] Paolini – bye, poi J. Cristian o B. Haddad Maia

E. Cocciaretto – qualificata

[WC] L. Stefanini – J. Ostapenko

[WC] N. Brancaccio – qualificata

[WC] L. Bronzetti – M. Kessler

[WC] L. Pigato – [WC] T. Grant

[WC] M. Trevisan – T. Gibson

[WC] J. Ruggeri – Z. Sonmez

Montepremi e punti

Vincitrice: €1.055.285 | 1.000 punti

Finalista: €549.335 | 650

Semifinaliste: €289.115 | 390

Quarti: €150.000 | 215

Ottavi: €79.510 | 120

Terzo turno: €46.080 | 65

Secondo turno: €25.515 | 35

Primo turno: €15.815 | 10