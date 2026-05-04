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WTA Roma, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff, subito un derby Pigato-Grant al primo turno

La difesa del titolo di Jasmine non sarà semplicissima. Delle sette azzurre presenti grazie a una wildcard, sarà derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant

Di Francesco Maconi
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Jasmine Paolini - WTA Roma 2025 (foto Francesca Micheli)
Jasmine Paolini - WTA Roma 2025 (foto Francesca Micheli)

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Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 di Roma stanno per prendere il via e l’attesa è enorme per capire se, a livello WTA, Jasmine Paolini riuscirà a difendere il titolo conquistato un anno fa. Dopo il combined di Madrid, che ha incoronato Marta Kostyuk al femminile e Jannik Sinner al maschile, sarà la Capitale ad ospitare il prossimo Masters 1000 della stagione. Si partirà martedì 5 maggio e si proseguirà fino a domenica 17: partiranno in 96, tra accessi dalla porta principale, wild card, qualificate e chi entrerà con il ranking protetto, ma solo una di loro alzerà il trofeo al cielo sul Centrale del Foro Italico.

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IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI ROMAWTA Roma, gli ottavi di finale teoriciI primi turni delle italianeMontepremi e punti

Jasmine, nona del seeding, non avrà vita facile nel confermare il successo del 2025, ottenuto in finale contro Coco Gauff. Per l’azzurra, il cammino verso la finale prevede Mirra Andreeva agli ottavi, la stessa Gauff o Jovic ai quarti, Sabalenka o Anisimova in semifinale e Iga Swiatek o Elena Rybakina all’ultimo atto. Considerando la qualità di queste avversarie, l’azzurra dovrà fare ancora meglio dell’anno scorso per difendere il titolo e i mille punti. Sarà poi derby azzurro tra Lisa Pigato e Tyra Grant, entrambe accreditate di una wildcard, che si sfideranno all’esordio per andare a sfidare la canadese e decima del seeding Victoria Mboko. Infine, il torneo potrà essere una possibilità di riprendersi per Iga Swiatek, tre volte campionessa nell’Urbe e possibile avversaria di Elisabetta Cocciaretto al terzo turno.

IL TABELLONE DEL WTA 1000 DI ROMA

WTA Roma, gli ottavi di finale teorici

[1] A. Sabalenka (BLR) – [13] L. Noskova (CZE)
[12] B. Bencic (SUI) – [6] A. Anisimova (USA)
[3] C. Gauff (USA) – [16] I. Jovic (USA)
[9] J. Paolini (ITA) – [8] M. Andreeva (RUS)
[5] J. Pegula (USA) – [11] K. Muchova (CZE)
[7] E. Svitolina (UKR) – [10] V. Mboko (CAN)
[15] N. Osaka (JPN) – [4] I. Swiatek (POL)
[14] E. Alexandrova (RUS) – [2] E. Rybakina (KAZ)

I primi turni delle italiane

[9] Paolini – bye, poi J. Cristian o B. Haddad Maia
E. Cocciaretto  – qualificata
[WC] L. Stefanini – J. Ostapenko
[WC] N. Brancaccio – qualificata
[WC] L. Bronzetti – M. Kessler
[WC] L. Pigato [WC] T. Grant
[WC] M. Trevisan – T. Gibson
[WC] J. Ruggeri – Z. Sonmez

Montepremi e punti

Vincitrice: €1.055.285 | 1.000 punti
Finalista: €549.335 | 650
Semifinaliste: €289.115 | 390
Quarti: €150.000 | 215
Ottavi: €79.510 | 120
Terzo turno: €46.080 | 65
Secondo turno: €25.515 | 35
Primo turno: €15.815 | 10

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