ATP Roma: Cobolli surclassato da un Tirante impeccabile

T.A. Tirante b. [10] F. Cobolli 6-3 6-4

Si ferma al terzo turno l’avventura di Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia, suo miglior risultato nel Masters 1000 di casa, ma rimarrà certo l’amaro in bocca perché – sulla carta – il numero 69 ATP Thiago Agustin Tirante appariva alla sua portata. E invece il classe 2001 argentino, lo stesso che al primo turno era sotto di un set e 1-4 nel secondo con la wild card Gianluca Cadenasso, ha giocato un match impeccabile, chiuso 6-3 6-4 in 78 minuti, avanzando per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di un “Mille”.

In realtà, Thiago è al suo best ranking dopo avee fatto dentro e fuori (soprattutto fuori) dalla top 100 negli ultimi due anni, e veniva da tre vittorie consecutive contro top 20, a Houston con Shelton (n. 9), a Madrid con Paul e qui con Norrie.

Un solo break concesso da Tirante, al secondo turno di battuta, poi più nessuna chance in risposta per un Flavio un po’ troppo falloso e che ha permesso all’avversario di tirare troppi dritti, 44 su 67 colpi a rimbalzo, fondamentale con cui ha messo parecchia pressione. Ma la pressione è probabilmente venuta anche dal rovescio bimane, colpo con cui magari non avrà fatto male, ma che ha sbagliato praticamente mai (tre unforced, precisamente). Ottimo a rete nelle poche occasioni in cui vi si è affacciato, nel secondo parziale Thiago è salito anche con il servizio ottenendo più punti diretti e lasciandone appena due alla risposta. Falloso, invece, dicevamo di Flavio, finito sotto in tutti gli scambi – brevi, medi (soprattutto) e lunghi.

Primo set – Tirante fa sentire il dritto, qualche errore di troppo per Cobolli

Il ritmo è da subito parecchio alto da parte di entrambi, ma Flavio mette poche prime e cede ai vantaggi il secondo gioco con l’errore di dritto. Lo stesso colpo gli permette di rientrare immediatamente, anche se sul 2 pari non riesce ad approfittare di due doppi falli argentini. Cobolli ancora in difficoltà all’ottavo game: Tirante risponde bene, anche al kickone che l’aveva costretto con il piede esterno contro i tabelloni laterali, fa sentire la pressione con il dritto e allunga 5-3.

Turno immacolato e primo set in cascina per il venticinquenne di La Plata, con palle break concesse in un solo game nonostante il 44% di prime in campo e il 17% di unreturned (ma tre nell’ultimo gioco). D’altra parte, servizio escluso, per lui 9 vincenti (tutti di dritto) e 4 errori non forzati contro i 13 di Flavio, oltre al dominio negli scambi tra i cinque e gli otto colpi (9-1).

Secondo set – Cobolli nullo in risposta e regala il break a un Tirante impeccabile

Servizi senza problemi per i primi sei giochi, poi Flavio sbaglia al volo in un serve&volley indeciso a cui seguono tre dritti fuori bersaglio contro il muro eretto da Thiago. Tirante continua imperterrito nei suoi turni di battuta, tiene ancora a zero l’ultimo e festeggia i suoi primi ottavi in un Masters 1000 in quella che naturalmente è la sua miglior stagione finora. La classifica live lo vede avanzare alla posizione n. 54, in attesa della sfida inedita con Daniil Medvedev.