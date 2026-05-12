Italiani in campo martedì 12 maggio: Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. A che ora e dove vederli

Martedì 12 maggio, presso il Foro Italico, sarà la giornata dedicata alla disputa degli ottavi di finale, per quanto concerne il tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Saranno ben quattro gli azzurri impegnati a caccia di un posto nei quarti. Della robusta flotta italica, siamo già di certi nella peggiore delle ipotesi di avere comunque un nostro alfiere al prossimo turno: colui che uscirà vincente dal derby Sinner-Pellegrino.

Ma andiamo con ordine, il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti: il n. 2 del Bel Paese aprirà il programma odierno sul Campo Centrale di Roma, alle ore 11, opposto all’ex n. 2 ATP Casper Ruud. Successivamente, non prima delle 14, toccherà a Luciano Darderi che sulla BNP Paribas Arena affronterà Alexander Zverev. Infine, ecco il gran finale con il tanto atteso duello azzurro tra l’uomo dei record Jannik Sinner e la grande sorpresa di quest’edizione romana Andrea Pellegrino, per la prima volta in carriera agli ottavi ‘1000’ (raggiunti al debutto assoluto nel main-draw di un torneo di questo livello).

Come per il match contro Popyrin, Il n. 1 al mondo sarà impegnato in sessione diurna. Jannik e Andrea, chiaramente, si sfideranno sul Centrale romano: appuntamento non prima delle ore 15 come terzo incontro in programma. Ultima postilla riguarda il doppio, dove sono ancora in corsa negli ottavi di finale le n. 1 del tabellone WTA di specialità, Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse uscenti se la vedranno con la coppia ceca Noskova/Valentova, in chiusura di giornata sulla BNP Paribas Arena: comunque non prima delle 17 (quinto ed ultimo match in programma).

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Roma i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW. Inoltre, le partite WTA sono disponibili in chiaro su Supertennis. Un match al giorno è in onda in chiaro anche su TV8.

Italiani in campo martedì 12 maggio

[8] L. Musetti – [23] C. Ruud: ottavi di finale, primo match sul Campo Centrale, ore 11

[18] L. Darderi – [2] A. Zverev: ottavi di finale, terzo match sulla BNP Paribas Arena, non prima delle ore 14

[1] J. Sinner – [Q] A. Pellegrino: ottavi di finale, terzo match sul Campo Centrale, non prima delle ore 15

[1] S. Errani/J. Paolini – L. Noskova/T. Valentova: ottavi di finale, quinto match sulla BNP Paribas Arena, non prima delle ore 17